Выгорело 300 кв. метров поля у кирпичного завода в Бердске 9 мая

По информации "Курьер. Среда. Бердск", вечером 10 мая горел лес за микрорайоном Молодежным в Бердске. В это же время пожарные тушили топляк на бердском побережье Обского моря, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
А накануне полыхало поле в районе кирпичного завода. Этот пожар стал единственным в городе за 9 мая, рассказали в пресс-центре мэрии Бердска.
-В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание сухой травы на общей площади 300 кв. метров, - уточнили в мэрии.
На территории Бердска в связи с ветряной и жаркой погодой действует особый противопожарный режим. Запрещено разжигать костры, сжигать мусора и выжигать сухую траву.
10 мая на внеочередном заседании КЧС Новосибирской области решили предложить губернатору продлить особый противопожарный режим до 17 мая. Принятый до это срок завершился в понедельник.
Напомним, что около полуночи 8 мая в Бердске полностью выгорела частная усадьба на ул. Щетинкина. Ландшафтных пожаров в тот день не зарегистрировано, сообщал "Курьер. Среда. Бердск" начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.