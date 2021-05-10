Выгорело 300 кв. метров поля у кирпичного завода в Бердске 9 мая
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Выгорело 300 кв. метров поля у кирпичного завода в Бердске 9 мая

11:26:195/10/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Несмотря на запреты, бердчане жгут костры и палят сухую траву. Пожарным даже пришлось тушить топляк на бердском побережье Новосибирского водохранилища. Особый режим хотят продлить.

Горящая трава - частое явление в Бердске

По информации "Курьер. Среда. Бердск", вечером 10 мая горел лес за микрорайоном Молодежным в Бердске. В это же время пожарные тушили топляк на бердском побережье Обского моря, сообщал  "Курьер. Среда. Бердск".

А накануне полыхало поле в районе кирпичного завода. Этот пожар стал единственным в городе за 9 мая, рассказали в пресс-центре мэрии Бердска.

-В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание сухой травы на общей площади 300 кв. метров, - уточнили в мэрии.

На территории Бердска в связи с ветряной и жаркой погодой действует особый противопожарный режим. Запрещено разжигать костры, сжигать мусора и выжигать сухую траву.

10 мая на внеочередном заседании КЧС Новосибирской области решили предложить губернатору продлить особый противопожарный режим до 17 мая. Принятый до это срок завершился в понедельник.

Напомним, что около полуночи 8 мая в Бердске полностью выгорела частная усадьба на ул. Щетинкина. Ландшафтных пожаров в тот день не зарегистрировано, сообщал "Курьер. Среда. Бердск" начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.

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