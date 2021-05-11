Самый точный прогноз на Новолуние 11 мая 2021 для каждого знака зодиака

Овен
Сегодня вам стоит принимать во внимание только те дела, с которыми вы способны справиться самостоятельно. Все, что вам в одиночку не под силам - не взваливайте на себя. Не доверяйте незнакомцам - сегодня вас захотят обмануть.
Телец
Сегодня обстоятельства потребуют вас быстрых решений, принимая которые вы легко можете ошибиться. Не стоит нервничать - все будет, как будет. Запаситесь вескими доводами и отстаивайте вашу позицию.
Близнецы
Вам сегодня нужно собрать все свои силы и сконцентрироваться на том, что очень важно для вас. А что важно - решать только вам. Напряжение есть и дома и на работе. Если очень постараетесь, то уладите все на обоих фронтах.
Рак
Вам можно посвятить день полностью себе. Лечение, фитнес, походы по магазинам и к стилисту - вы так давно себя не баловали!
Лев
Вы сегодня эгоистичны и излишне самоуверенны. что не понравится всем. кто вас окружает. Могут возникать споры, конфликты и разрывы отношений. Будьте осторожны и самокритичны.
Дева
У вас этот день пройдет без встрясок и неприятностей. Наполните вашу жизнь добрыми эмоциями и вам ничто не сможет испортить настроение. Общение будет приятным.
Весы
Вам сегодня хорошо удается общение и на работе и с любимым человеком. день очень хорошо подходит для того, чтобы исполнить ваши желания или приблизиться к мечте.
Скорпион
Вас сегодня очень хотят обмануть - будьте настороже. Все новые предложения рассматривайте очень тщательно - везде может быть подвох. Расслабиться вы сможете только вечером дома.
Стрелец
Вам сегодня полностью можно довериться вашей интуиции и не забывать про весь ваш опыт и мудрость. Все решения сегодня принимайте сам, не слушайте чужих советов.
Козерог
Вам стоит этот день провести как можно тише и спокойнее. Неблагоприятный день для урегулирования конфликтов и начала новых дел. Новолуние вам просто надо пережить. Все дела - на завтра.
Водолей
У вас. можно сказать, последний день, когда вы можете посвятить себя отдыху. После Новолуния навалится слишком много дел. Воспользуйтесь шансом и отдохните сегодня.
Рыбы
У вас копится энергия и вам очень хочется действовать, но вам стоить чуть чуть подождать. Вся активность пригодится после Новолуния - не тратьте силы впустую. На работе все хорошо, а вопрос. который вас мучает давно, вот вот разрешится.