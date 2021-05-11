С Радоницей открытки самые светлые и чуткие поздравления для СМС на 11 мая 2021 года

После Пасхи светлой,
Принято везде,
Вознести дань уваженья
Тем, кто уж лежит в земле.
Вспомнить добрым словом,
Выпить за помин,
Угостить отцов яичком,
Заказать почин.
Но, друзья, не унывайте:
Кого с нами нет,
Ждет с любовью нас на небе,
Там неся обет.
В день такой родителей мы вспомним,
Тех, которых рядом уже нет...
Мы себе еще разок напомним,
Что ушли они в другой уж свет.
Но грустить не будем понапрасну,
Мы в душе помолимся о них,
Будем верить, что в Раю прекрасном,
Только радость окружает их.
Вспоминаем всех усопших,
На день Радоницы мы,
Для родных наших умерших,
На кладбище, несем цветы!
Плакать нынче не годится,
Не годится горевать,
С добрым сердцем, добрым словом,
Мы их будем поминать!
Цветы сегодня мы возложим,
День Радоницы идёт,
Всем родителям усопшим
Отдавая свой почёт.
Сегодня вспомним о хорошем,
Что сделали для нас они.
Ведь никого их нет дороже,
Для нас они всегда живы.