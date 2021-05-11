Ученые доказали связь газировки и рака у молодых женщин

В последние годы число диагнозов колоректального рака увеличилось среди людей в возрасте до 50 лет, и исследователи ищут причины, почему. Новое исследование, проведенное Медицинской школой Вашингтонского университета в Сент-Луисе, обнаружило связь между употреблением сахаросодержащих напитков и повышенным риском развития колоректального рака у женщин в возрасте до 50 лет. Результаты показывают, что чрезмерное употребление сладких напитков в подростковом возрасте ( возраст от 13 до 18) и взросление могут увеличить риск заболевания, пишет medicalxpress.com.
Исследование, опубликованное в Интернете 6 мая в журнале Gut , обеспечивает дополнительную поддержку усилий общественного здравоохранения, которые побуждают людей сокращать количество потребляемого сахара.
«Колоректальный рак у молодых людей остается относительно редким, но тот факт, что за последние три десятилетия заболеваемость росла - и мы не понимаем почему - является серьезной проблемой общественного здравоохранения и приоритетом в профилактике рака» , - сказал старший автор. Инь Цао, доктор медицинских наук, адъюнкт-профессор хирургии и медицины Отделения здравоохранения Вашингтонского университета. "Из-за увеличения заболеваемости колоректальным раком в более молодом возрасте средний возраст диагностики колоректального рака снизился с 72 до 66 лет. Эти виды рака более продвинуты на стадии диагностики и имеют другие характеристики по сравнению с раком из более старшего поколения.
«Наша лаборатория финансируется Национальным институтом рака (NCI) и Национальной комплексной онкологической сетью для выявления факторов риска, молекулярных ландшафтов и точных стратегий скрининга этих видов рака, чтобы их можно было обнаружить раньше и даже предотвратить», - сказал Цао. который также имеет степень магистра общественного здравоохранения. «В прошлой работе мы показали, что плохое качество диеты было связано с повышенным риском развития предшественников колоректального рака на раннем этапе, но мы ранее не исследовали конкретные питательные вещества или продукты».
По сравнению с женщинами, которые выпивали менее одной порции сахаросодержащих напитков в неделю, у тех, кто пил две или более порции в день, был чуть более чем вдвое выше риск развития колоректального рака с ранним началом, то есть он был диагностирован в возрасте до 50 лет. Исследователи подсчитали увеличение риска на 16% для каждых 8 унций в день. А с 13 до 18 лет, важное время для роста и развития, каждая ежедневная порция была связана с 32% повышенным риском развития колоректального рака в возрасте до 50 лет.
Употребление сахаросодержащих напитков связано с проблемами метаболизма, такими как диабет 2 типа и ожирение, в том числе у детей. Но меньше известно о том, могут ли такие напитки с высоким содержанием сахара играть роль в увеличении заболеваемости колоректальным раком у молодых людей. Как и показатели раннего колоректального рака, потребление таких напитков увеличилось за последние 20 лет, причем самый высокий уровень потребления наблюдается среди подростков и молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет.
Исследователи проанализировали данные исследования здоровья медсестер II, крупного популяционного исследования, в котором отслеживалось состояние здоровья почти 116 500 женщин-медсестер с 1991 по 2015 годы. Каждые четыре года участники отвечали на опросы, которые включали вопросы о диете, включая типы и предполагаемое количество напитки, которые они пили. Из общего числа участников более 41000 также попросили вспомнить, как они употребляли напитки в подростковом возрасте.
Исследователи выявили 109 диагнозов колоректального рака с ранним началом среди почти 116 500 участников.
«Несмотря на небольшое количество случаев, все еще есть веские основания полагать, что потребление сахара, особенно в молодом возрасте, в будущем играет роль в повышении риска развития колоректального рака в зрелом возрасте до 50 лет», - сказал Цао, также участник исследования. онкологического центра Siteman. «Это исследование, в сочетании с нашей предыдущей работой, связывающей ожирение и метаболические нарушения с более высоким риском раннего колоректального рака, предполагает, что метаболические проблемы, такие как инсулинорезистентность, могут играть важную роль в развитии этого рака у молодых людей. "
Принимая во внимание растущие показатели, Американское онкологическое общество недавно снизило рекомендуемый возраст для первой скрининг-колоноскопии до 45 лет по сравнению с 50-летним возрастом, рекомендованным ранее для людей со средним риском. Тем, у кого есть дополнительные факторы риска , такие как семейный анамнез заболевания, следует начинать еще раньше, согласно рекомендациям.
Поскольку в исследовании участвовали только медсестры-женщины, большинство из которых были белыми, необходимо провести дополнительную работу, чтобы изучить эту связь у людей более разных рас, этнических групп и полов.
В то время как сахаросодержащие напитки были связаны с повышенным риском раннего развития колоректального рака, некоторые другие напитки, включая молоко и кофе, были связаны с пониженным риском. Это наблюдательное исследование не может продемонстрировать, что употребление сладких напитков вызывает этот тип рака или что употребление молока или кофе является защитным, но исследователи заявили, что замена подслащенных напитков несладкими напитками, такими как молоко и кофе, является лучшим выбором для длительного использования. срок здоровья.
«Учитывая эти данные, мы рекомендуем людям избегать напитков с сахаром и вместо этого выбирать напитки, такие как молоко и кофе, без подсластителей», - сказал Цао.