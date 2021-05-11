Английская теплица: что это такое и для чего она на даче?
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Английская теплица: что это такое и для чего она на даче?

3:00:585/11/2021,Тамара РазумнаяФото: pixabay.com
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Сегодня приобрести английскую теплицу можно и в России. Единственный её недостаток – высокая стоимость.

Английская теплица – это функциональное украшение садового участка

Английская теплица – это функциональное украшение садового участка. Стильная конструкцияиз стекла и металла или дерева с крутой двухскатной крышей, больше похожа на сказочный замок, чем на традиционный парник.
При строительстве английских теплиц используют исключительно стекло, что обеспечивает их идеальное освещение. Высокие стены позволяют выращивать в теплице кустарники и даже деревья.
Системы вентиляции, полива и обогрева создают внутри микроклимат, пригодный для выращивания экзотических растений из тропиков. Именно с этой целью были возведены первые застеклённые теплицы. Римская элита выращивала в них популярный в то время апельсин.
Обогреваемые теплицы впервые были построены в Голландии в 1599 г.Со временем их начали массово производить в Англии. Видимо, местные умельцы усовершенствовали и преобразовали конструкцию так, что теплицы стали называть английскими.
Выполненные в стиле оранжерей Викторианского периода домики невероятно красивы и способны преобразить садовое пространство до неузнаваемости.
Сегодня приобрести английскую теплицу можно и в России. Единственный её недостаток – высокая стоимость.

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