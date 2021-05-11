12 мая - День памяти Андрея Первозванного в Грузии: православные короткие поздравления

С детства Андрей служению Богу обязался,
Даже в брак вступать отказался,
Веру в сердце он хранил всегда,
Святейшим и с святых его называли не зря.
С днём памяти Андрея Первозванного, поздравляем,
Жить в гармонии со счастьем желаем,
Пускай везёт вам во всём, всегда,
Удача пусть сопутствует всегда.
***
Сегодня день памяти Андрея Первозванного,
Во всех храмах звонят колокола,
Сказание о святом апостоле мы знаем,
И почитать его будем всегда.
Дай Бог здоровья всем и счастья,
Стороною пусть обходят все ненастья,
Господь пускай хранит от бед и зла,
Вера в сердце пусть живёт всегда.
***
Сегодня памяти Андрея Первозванного день,
В воздухе кружится новая метель,
Слышится колокольный звон,
В церковь всех созывает он.
Помолимся святейшему Андрею,
Попросим счастья, успехов и добра,
Чтоб на широком житейском поле,
Вера в сердце пусть живёт всегда.
***
Первозванного Андрея почитает православный люд,
В праздник памяти его в храм к иконам идут,
Почерпнуть несгибаемой веры и твердости духа,
Если в жизни тоска или полная разруха,
Он для спасителя Христа первым соратником был,
Он лицезрел как Иисус после смерти воспарил,
Желаю в этот праздник светлый вам всем,
Пусть в жизни помогает, праведный Андрей!
***
Оптимистом будь по жизни и держись бодрей,
Пусть тебе поможет в этом праведник Андрей,
В этот день его памяти, да и в дни другие,
Вспоминай как преодолевал он невзгоды лихие,
Первым быть средь сподвижников Христа,
Это доля отречения совсем не проста,
Желаю тебе сохранить веру твердую,
И голову свою носить высоко гордую!
Источник: pozdravik.ru