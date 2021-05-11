В свалку превратили место снесенного дома №118 по ул. Ленина в Бердске. Смотрите фото и видео

На улице Ленина снесли не так давно, 12 марта 2021 года, старый двухэтажный дом №118. Исторические кадры сноса заброшенного аварийного здания попали на страницы «Курьер. Среда. Бердск».
Сегодня, 10 мая 2021 года, на месте снесенного дома свалка. Фундамент снесенного здания засыпан песком, а вокруг кучи мусора всех видов и размеров. Рядом жилые дома, как живущие в них люди мирятся со свалкой под окнами непонятно. Мимо идут прохожие и с ужасом смотрят на мусорные завалы в центре города. Центральная улица Бердска превращена в свалку строительного и бытового мусора в районе снесенного дома №118 по улице Ленина.