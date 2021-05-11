Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 мая 2021 в России и мире

• Радоница, День поминовения предков
• Праздник желудка, День «Ешь всё, что хочешь» (Eat What You Want Day)
• День глаженых шнурков
• День ожидания Мэри Поппинс
• Всемирный день осведомлённости об эгоизме (World Ego Awareness Day)
• День полиции по охране метрополитена
• День памяти святителя Кирилла, епископа Туровского
• День пенного ролика для массажа (National Foam Rolling Day) - США
• День кекса «Хостесс» (Hostess CupCake Day) - США
• День технологий (National Technology Day) - Индия
• Последний день рыбацкого сезона - Исландия
• День Конституции - Лаос
• День «Сумеречной зоны» (Twilight Zone Day) - США
• Праздник святого Анастасио в Лериде (Fiestas de Sant Anastasi) - Испания
• День денима (National Denim Day) - Канада
• День прав человека во Вьетнаме (Vietnam Human Rights Day) - США
• День военной полиции - Индонезия
• День государственности штата Миннесота (Minnesota Statehood Day) - США
• День Нисгиа (Nisga`a Day) - Канада
• День республики - ДНР
• Именины у Виталия, Кирилла, Максима, Зинона, Анны
• Максимов день (Березосок)
Важные события
1818 в составе России образована Бессарабская область.
1881 вышел открывший эпоху контрреформ императорский манифест, составленный под влиянием К. П. Победоносцева, обер–прокурора Святейшего Синода. Манифестом новый царь Александр III (сын Александра II) подтвердил свою приверженность охране самодержавия и его устоев.
1911 И.И. Стаховский совершил первый в России полёт на гидросамолёте «Вуазен–Канар».
1912 в честь 200–летия Тульского оружейного завода открыт памятник Петру I, отцу–покровителю тульских мастеров.
1918 с подачи Феликса Дзержинского президиум ВЦИК вынес постановление о закрытии московских газет, помещающих «ложные слухи… исключительно к тому, чтобы посеять среди населения панику и восстановить граждан против Советской власти».
1920 вышел в свет первый номер газеты «Гудок».
1937 приказом НКО от занимаемой им должности был освобождён маршал Тухачевский.
1939 начался конфликт на Халхин–Голе
1961 состоялся первый взлёт вертолёта Ка–25 (лётчик–испытатель Д. К. Ефремов)
1997чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером IBM «Deep Blue»
2000 в Индии родилась миллиардная жительница этого государства — Аста Арора
2004 на телеканале ТНТ стартовало самое длительное реалити–шоу «Дом–2», занесённое в книгу рекордов Гиннесса.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend