Какой сегодня церковный праздник 11 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 11 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:415/11/2021Фото: Pixabay
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В этот день нельзя поминать алкогольными напитками, плохо говорить об усопших, плакать и горевать. Запрещается громко говорить, ругаться, курить вблизи могил.

церковь
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Православные праздники 11 мая

Радоница
Апостолов от 70-ти Иасона, Сосипатра, мученицы Керкиры девы и иных, с ними пострадавших
Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана
Святителя Кирилла, епископа Туровского

Народные праздники


Радоница (Радуница)

Этот праздник отмечается на девятый день после Пасхи. Он посвящен поминанию усопших. Название происходит от слова «радость» и несет в себе веру в воскресение и вечную жизнь.

В этот день принято посещать богослужения, поминать умерших родственников, посещать их могилы. На кладбища приносят цветы и пасхальные угощения. Также принято угощать нищих и детей. Дома семьи собираются за поминальным столом.

В этот день нельзя поминать алкогольными напитками, плохо говорить об усопших, плакать и горевать. Запрещается громко говорить, ругаться, курить вблизи могил. Беременным нельзя посещать кладбища.

Новолуние сулит хороший урожай.

Березосок

В этот праздник почитают березовый сок.

В народе верят, что в этот день он обладает волшебными свойствами и целительской силой. В этот день готовят лекарства от различных болезней. Для этого в специальные отвары трав добавляют березовый сок.

В этот день люди как можно больше времени стараются провести на солнце и свежем воздухе. Считается, что в эту пору ветер способен излечивать и укреплять организм.

В этот день нельзя прокалывать уши и белить, иначе можно потерять слух и удачу. Маленьким детям нельзя остригать волосы и ногти.

Южный ветер предвещает урожайное лето с грозами.

Приметы


  • На рассвете звезды сильно мерцают – к дождю в ближайшие дни.
  • Чистый восход солнца, а на небе нет ни единого облачка – лето будет солнечным.
  • Теплый южный ветер в этот день приносит здоровье.
  • Теплая и звездная ночь – к урожаю, а ясный восход Солнца обещает ведренное лето.
  • Когда одуванчик поздно зацветает, будет сухое лето.

Источник: my-calend

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