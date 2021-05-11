Какой сегодня церковный праздник 11 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 11 маяРадоница
Апостолов от 70-ти Иасона, Сосипатра, мученицы Керкиры девы и иных, с ними пострадавших
Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана
Святителя Кирилла, епископа Туровского
Народные праздники
Радоница (Радуница)
Этот праздник отмечается на девятый день после Пасхи. Он посвящен поминанию усопших. Название происходит от слова «радость» и несет в себе веру в воскресение и вечную жизнь.
В этот день принято посещать богослужения, поминать умерших родственников, посещать их могилы. На кладбища приносят цветы и пасхальные угощения. Также принято угощать нищих и детей. Дома семьи собираются за поминальным столом.
В этот день нельзя поминать алкогольными напитками, плохо говорить об усопших, плакать и горевать. Запрещается громко говорить, ругаться, курить вблизи могил. Беременным нельзя посещать кладбища.
Новолуние сулит хороший урожай.
Березосок
В этот праздник почитают березовый сок.
В народе верят, что в этот день он обладает волшебными свойствами и целительской силой. В этот день готовят лекарства от различных болезней. Для этого в специальные отвары трав добавляют березовый сок.
В этот день люди как можно больше времени стараются провести на солнце и свежем воздухе. Считается, что в эту пору ветер способен излечивать и укреплять организм.
В этот день нельзя прокалывать уши и белить, иначе можно потерять слух и удачу. Маленьким детям нельзя остригать волосы и ногти.
Южный ветер предвещает урожайное лето с грозами.
Приметы
- На рассвете звезды сильно мерцают – к дождю в ближайшие дни.
- Чистый восход солнца, а на небе нет ни единого облачка – лето будет солнечным.
- Теплый южный ветер в этот день приносит здоровье.
- Теплая и звездная ночь – к урожаю, а ясный восход Солнца обещает ведренное лето.
- Когда одуванчик поздно зацветает, будет сухое лето.
Источник: my-calend