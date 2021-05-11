Мощная многодневная магнитная буря 11 мая 2021 обрушится на землю: Что поможет метеопатам победить стихию
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Мощная многодневная магнитная буря 11 мая 2021 обрушится на землю: Что поможет метеопатам победить стихию

5:43:495/11/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Задача номер один - сохранить в целости и сохранности нервную систему. Больше гуляйте на свежем воздухе, пейте чай с мятой, раньше ложитесь спать, не провоцируйте и не участвуйте в скандалах и ссорах.

солнце
Геомагнитный шторм начинается ближайшей ночью
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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11 мая 2021 года к ночи начнется мощный геомагнитный шторм, как ожидают специалисты, он продлится не менее 5 суток, максимальные значения колебаний характеристик магнитного поля Земли будут достигать 6-7 баллов. Это жесткий геомагнитный шторм согласно классификации типов магнитных бурь. Как отмечают ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, 7 мая 2021 года была зафиксирована крупнейшая солнечная вспышка на левом краю нашей звезды. На орбите Земли космическими мониторами около 22 часов по московскому времени был установлен резкий всплеск рентгеновского излучения. Земная атмосфера эффективно экранирует потоки солнечного ветра, однако сам факт произошедшей вспышки говорит о росте солнечной активности и ожидаемом усилении количества и силы магнитных бурь на Земле.

Весь день 11 мая колебания магнитного поля нашей планеты находятся на минимуме, ученые прогнозируют “качку” силой 1-2 балла, ближе к 18 часам сила колебаний магнитного поля Земли увеличится ориентировочно до 3-4 баллов. До 21 часа метеопаты будут чувствовать первые симптомы начинающейся магнитной бури. У многих людей на Земле могут начаться приступы головной боли, головокружения, кто-то почувствует боли в сердце, ощутит резкое увеличение частоты пульса, могут появиться проблемы с дыханием. Будьте внимательны и прислушивайтесь к своему организму - держите наготове лекарства при наличии хронических заболеваний, проверьте тонометр и контролируйте показания артериального давления, чтобы своевременно принять лекарство при резком росте или напротив падении давления до критических значений.

В 23 часа 11 мая на землян обрушится многодневный магнитный шторм. Продолжительные бури опасны не столько своей силой, сколько длительностью. Организм человека устает противостоять удару стихии, изматывается физически, сильно страдает нервная система, люди начинают неадекватно реагировать на вызовы, становятся раздраженными, вспыльчивыми и агрессивными. Поэтому, задача номер один - сохранить в целости и сохранности нервную систему. Больше гуляйте на свежем воздухе, пейте чай с мятой, раньше ложитесь спать, не провоцируйте и не участвуйте в скандалах и ссорах. Сделайте массаж, поплавайте в бассейне, почитайте, хорошую книгу. Займитесь несложными домашними делами, только не нужно делать всё и сразу - понемногу каждый день. Берегите силы, не перерабатывайте. Душ, ванны для ног хорошо тонизируют организм, повышают настроение, делают человека бодрым и готовым к сопротивлению геомагнитному шторму

Как переживают магнитные шторма наши читатели:
Елена Владимировна, 51 год:
- Заметила, что если выпадает спокойный день, то нет головных болей, только небольшие головокружения. Стараюсь держать себя в руках, не “заводиться” по пустякам. Гуляю вечером перед сном, движение спасает. От давления пью таблетки.
Светлана Сергеевна, 44 года:
- Болят ноги сильно, обостряется астма. Приступы чаще, чем обычно. Принимаю лекарства, стараюсь правильно дышать, меньше ем, пью много воды.
Олег Владимирович, 67 лет:
- Скачет давление. Болят глаза. Сплю плохо, ночью просыпаюсь несколько раз и не могу уснуть, приходят всякие мысли в голову. Стараюсь днем не спать, гуляю, пью свои таблетки от давления, делаю гимнастику. Если настроение хорошее, то легче переношу магнитную бурю.

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магнитная буряметеопатыгеомагнитный шторм
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