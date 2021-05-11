Сегодня родительский день: как помянуть близких 11 мая на Радоницу -2021

Вот и настал самый большой родительский день в году. Радоница ежегодно приходит на девятый день после празднования Пасхи.
Сегодня православному человеку предоставляется возможность после Пасхи впервые полноценно помянуть своих умерших и близких. Во всех храмах сегодня пройдут специальные богослужения, которые очень желательны к посещению.
Священники говорят, что нет ничего важнее для душ умерших, чем молитва живых о них. Ведь никто больше не может просить за них Господа. Главное - это искренняя молитва и память.
В храм приносят поминальные продукты, оставляя их на каноне - специальном столе. После службы продукты можно забрать для поминальной трапезы либо оставить их для семей, которые находятся под опекой храма. Так ваших умерших помянет больше народа. Ставят свечи за упокой на панихидный стол. Его легко отличить среди прочих - его поверхность для свечей квадратная.
После общей молитвы можно купить свечу, которую вы возьмете на кладбище, раздать милостыню или продукты для поминовения нищим у храма. Сегодня все добрые поступки будут засчитаны умершим, так вы облегчаете их участь.
Кладбища тоже массово посещают в этот день. Туда можно принести цветы, зажечь свечу из храма, помолиться. Убраться на могилке.
Дома также собирается поминальный обед. На поминальный стол в обязательном порядке готовится кутья, которая символизирует цикличность жизни. Раньше ее готовили только из пшеницы. Сухое зерно может всегда прорасти. Позже стали готовить чаще всего из риса. Это блюдо готовится на воде, с добавлением в вареную крупу изюма или прочих цукатов и меда. Также пекут блины. На Радоницу на стол принято ставить пасхальные куличи и крашеные яйца - так мы разделяем с душами умерших радость празднования Пасхи.
Собравшись все вместе, читают молитву и вспоминают умерших, их добрые дела. Младшим рассказывают о предках, чтобы они их тоже помнили и не забывали.
На Радоницу нельзя оплакивать умерших. Сегодня - день радости за них. Раньше считали, что в этот день нельзя работать, но такого запрета в Библии не содержится. Если вы успели все сделать и отдать дань уважения вашим умершим - можете спокойно работать.