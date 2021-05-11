Главные молитвы 11 мая на Радоницу-2021: как молиться, чтобы близкие попали в Царствие Небесное. Молитва на каждый день
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Главные молитвы 11 мая на Радоницу-2021: как молиться, чтобы близкие попали в Царствие Небесное. Молитва на каждый день

1:20:055/11/2021Фото: Flickr
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Поскольку сегодня рабочий, а не выходной день, многие не смогут попасть ни на поминальное богослужения, ни на кладбище. Но вы можете помянуть ваших умерших и дома.

храм, свечи
Молитвы на Радоницу можно читать разные

Сегодня, 11 мая 2021 года, в обязательном порядке полагается помянуть ваших умерших близких и родных. Радоница считается самым главным днем для поминовения душ умерших. Она всегда наступает через 9 дней после Светлого Христова Воскресения.

Сегодня во всех службах будут идти поминальные службы, которые нужно посетить. Только после службы отправляются на кладбище, чтобы попроведовать места захоронения ваших умерших. Там нужно навести порядок, можно принести цветы и зажечь церковную свечу, помолиться.

Поскольку сегодня рабочий, а не выходной день, многие не смогут попасть ни на поминальное богослужения, ни на кладбище. Но священники говорят, что в этом нет ничего страшного. Ведь вы можете помолиться и дома, либо выбрать первый свободный день для посещения храма и кладбища. А сегодня можете помянуть ваших близких в молитве дома.





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