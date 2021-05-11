Радоница 2021: Что обязательно нужно сделать, а что категорически запрещено в большой праздник Пасха мертвых, ответил священник
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Радоница 2021: Что обязательно нужно сделать, а что категорически запрещено в большой праздник Пасха мертвых, ответил священник

8:49:145/11/2021,Алина БуроваФото: Марины Волковой
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"Сначала сходите в храм помолиться, а потом поезжайте на кладбище. Помолитесь, чтобы Господь помянул усопших. Бог подарил нам душу бессмертную и такую, чтобы мы к чему-то стремились, а не просто, чтобы жизнь наша оборвалась", - рассказал священник Павел Плотников.

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Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Радоница - это особый день, когда христиане радуются воскрешению Христа и поминают успокоившихся близких. Но как правильно провести особый день? Об этом рассказал священник храма Михаила Архангела Павел Плотников.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" отец Павел, молиться за усопших можно начиная с предшествующего дня Радоницы.

- Сначала сходите в храм помолиться, а потом поезжайте на кладбище. Помолитесь, чтобы Господь помянул усопших. Бог подарил нам душу бессмертную и такую, чтобы мы к чему-то стремились, а не просто, чтобы жизнь наша оборвалась, - рассказал священник Павел Плотников 10 мая.

Как отметил отец Павел, нужно иметь осторожность, чтобы читать молитвы в интернете.

- Я не ищу молитвы в интернете. Только известные мне которые бывают. Человеку в интернете нужно не наткнуться на заговор. Надо, чтобы была просто "Молитва об усопших". А вообще нужно учиться молиться не только словами написанными, но и своими словами, - сообщил священнослужитель.

Также Павел Плотников ответил на частый вопрос: можно ли приносить с собой церковные свечи на кладбище.

- Да, конечно, можно. Можно взять и поставить свечу на кладбище. Там помолиться. Ну, обычно бывает ветер, а места на кладбище сейчас открытые, например, как на бердском кладбище. Думаю, лучше будет брать с собой пучок или какую-то лампу закрытую,- посоветовал Павел Плотников.

Если вы приносите еду на кладбище, то следует ее там же и вкусить, но если вы увидите нуждающегося, то следует трапезу с ним разделить.

- Если вы увидите человека нуждающегося, то подайте ему еду сразу словами:" Вот помяни моего усопшего родственника". Не забудьте назвать имя, которого следует помянуть. А вообще я считаю, что не стоит оставлять на кладбище еды. Сами скушали, кого-то пригласили, а оставлять и рассыпать... То вороны собирают, то собачки, - отметил священник Новосибирска.

Затронул отец Павел тему и курения на кладбище.

- Я отношусь к кладбищу, как к святому месту. Не все относятся к кладбищу, как к святому месту а просто к месту, где захоронены люди. Мы приезжаем на кладбище чаще всего молиться. Кому как, но и нет прямого кощунства на кладбище в курении. Кто-то это делает, кому-то это нравится у кого-то это просто привычка и зависимость, - упомянул Павел Плотников.

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Радоницакладбище. приметыкатегорические запреты
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