В небе над Новосибирском чуть не произошла авиакатастрофа: Могли столкнуться два Boeing-747

Самолёт Boeing-747, который совершал перелёт из Толмачёво в Шанхай, почти столкнулся в небе над Новосибирском с таким же лайнером, летевшим из Уханя во Франкфурт, сообщает ФАН, ссылаясь на собственные источники.
Датчики в самолётах не показали опасного сближения, в отличие от системы аэропорта. Диспетчеры Толмачёво вовремя сориентировались и смогли предотвратить авиакатастрофу.
По информации, виноват в случившемся люксембургский борт. Самолет несанкционированно начал набирать высоту и вышел на один эшелон с китайским боингом. Проводится проверка.