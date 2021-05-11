Штрафы для дачников: За что могут наказать россиян в 2021 году

За какие растения могут оштрафовать
Ранее юрист Татьяна Мацукова сообщила, что дачникам нашей страны грозят штрафы за одуванчики, ромашку и мяту, которые выросли на их участках. Она подкрепила свои выводы постановлением правительства № 1482, в котором перечислены сорные растения.
В Госдуме опровергли сообщения о штрафах. Глава комитета отметил, что документ, в котором подчерпнули информацию многие журналисты, относится только к «сельхозтоваропроизводителям и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения».
Но штраф можно получить за другие дикорастущие растения. Например, за те, в которых есть наркотические вещества. Дачнику будет выдано предписание об их уничтожении. Если же владелец земли не уберет растения со своего участка, ему грозит штраф до 3-4 тысяч рублей.
Также в перечень растений, за которые штрафуют, вошли хвощ полевой, эфедра рослая и эшольция калифорнийская. В 2020 году штраф за них был в два раза меньше – 1,5 – 2 тысячи рублей.
Место для приготовления шашлыков на участке также должно быть правильно подготовлено. С 1 января Правительство вынесло постановление о мерах противопожарной безопасности. Согласно ему, от мангала до дома и других построек должно быть расстояние не меньше 5 метров. В зоне вокруг огня не должна находиться сухая трава, валежник или сухостойные деревья.
Для сжигания мусора необходимо использовать металлическую ёмкость, которую накрывают листом из металла в случае сильного горения. Расстояние до построек должно быть не менее 25 метров, до хвойного леса – 50 метров, до лиственного леса — 15 метров. Территория вокруг емкости должна быть расчищена в радиусе 5 метров.
Есть альтернатива в виде открытого костра. Нужно выкопать яму глубиной 0,3 метра и одного метра в диаметре. В этом случае от построек должно быть расстояние в 50 метров.
При несоблюдении правил дачник может получить предупреждение, а затем штраф на сумму 2-3 тысячи. Если из-за невнимательности владельца участка начнется пожар, при этом пострадает гражданин или его имущество, то штраф увеличится до 4-5 тысяч рублей.
Помимо этого, хозяин земли обязан вовремя убирать и косить сухую траву.
Владельцы дачных участков должны учитывать целевое назначение земли.
Например, разрешено строить дом, выращивать овощи и деревья для личных нужд. Но запрещается разводить скот (куры, коровы, свиньи) на продажу.
Это может быть чревато суммой, которая составляет один процент от кадастровой стоимости земли. В случае, если она неизвестна, дачник заплатит от 10 до 20 тысяч рублей.
В российских регионах также хотят установить свои правила поведения на участках. Например, на подмосковных дачах запрещено мыть автомобили.
- Смывая дорожную грязь и технические масла, владелец загрязняет почву не только своего, но и соседних участков, — написано на портале правительства Московской области. За это грозит штраф до 3-5 тысяч рублей.