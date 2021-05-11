Выросли зарплаты топ-менеджеров КБУ Бердска за 2020 год: Меньше 120 000 рублей в месяц никто не получает

Муниципальный Комбинат бытовых услуг Бердска обнародовал зарплаты руководителей предприятия за 2020 года. Документ подписал новый директор КБУ Анатолий Пронюшкин, которого назначил с 20 апреля 2021 года мэр Евгений Шестернин, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, что бывший директор Олег Новичонок, проработавший в должности 8 месяцев, в марте уволился по собственному желанию и переехал в Москву.
Между тем его среднемесячная зарплата в 2020 году составила 152 622 рублей. Предшественник Новичонка Владимир Воспанчук получал, будучи директором КБУ, 158 147 рублей в месяц.
Коммерческий директор Семен Лапицкий имел в прошлом году зарплату в 120 509 рублей. Технический директор Ирина Корниевская — 129 540. Замдиректора по экономике и финансам Анна Куликова — 121 587. Алексей Анисимов в такой же должности — 133 985 рублей.
Заместитель директора по перспективному развитию и договорной работе Татьяна Неделько в месяц получала 128 148 рублей. Александр Алексеенко, замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам, — 126 615 рублей. Главный бухгалтер предприятия Оксана Громыко в 2020 году зарабатывала 127 696 рублей в месяц.
При этом средняя зарплата по Новосибирской области в 2020 году составляла 39 862 рублей в месяц, сообщал Новосибирскстат.
В 2019-м топ-менеджеры бердского Комбината бытовых услуг зарабатывали чуть меньше.
1. Воспанчук Владимир Викторович, директор - 144 399 рублей
2. Корниевская Ирина Анатольевна, технический директор - 120 276 рублей
3. Лапицкий Семён Юрьевич, коммерческий директор - 118 603 рубля
4. Неделько Татьяна Юрьевна, заместитель директора по перспективному развитию и договорной работе - 116 526 рублей
5. Анисимов Алексей Сергеевич, заместитель директора по экономике и финансам - 115 407 рублей
6. Алексеенко Александр Алексеевич, заместитель директора по строительству и общим вопросам - 120 413 рубля.
7. Громыко Оксана Анатольевна, главный бухгалтер - 119 190 рублей.
Заработки в 2018 году были еще меньше. Экс-директор Александр Кожин зарабатывал в месяц 136 511 рублей (данные за 3 месяца 2018-го), Алеексенко — 105 026 рублей, Воспанчук — 135 162, Лапицкий - 112 900, Корнеевская - 102 037, Громыко — 100 510, Неделько — 94 492 рубля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Средняя зарплата в Новосибирской области с начала 2021 года составила 40 612 рубля по данным Росстат. Но в связи с пандемией коронавируса наблюдается спад уровня зарплаты по данным портала trud.com, и в 2021-м этот показатель для региона равен 37 098 рублей.
Пока нет сведений о доходах за прошлый руководителей других муниципальных организаций Бердска, как и чиновников и депутатов. Информация должна появиться в самое ближайшее время, поскольку декларационная компания закончилась 30 апреля 2021 года.