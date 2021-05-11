Смертельное ДТП под Новосибирском: На месте аварии умерла пассажирка ВАЗ 21093. Пострадали двое
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Смертельное ДТП под Новосибирском: На месте аварии умерла пассажирка ВАЗ 21093. Пострадали двое

11:44:045/11/2021Фото: Pixabay.com
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В машине были еще двое детей - 13-летний мальчик и годовалая девочка. Они не пострадали, хотя и были без удерживающих устройств.

36-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте

Вечером 10 мая на автодороге «Журавка-Новокрасное» в сторону села Павловка произошло ДТП. Водитель «ВАЗ 21093» на участке автодороги 12 км съехал с проезжей части, после чего машина перевернулась.

В результате аварии от полученных травм скончалась 36-летняя пассажирка автомобиля. Она умерла еще до приезда "скорой". Также пострадал сам водитель и 16-летний пассажир. Их доставили в больницу с тяжелыми травмами. В машине были еще двое детей - 13-летний мальчик и годовалая девочка. Они не пострадали, хотя и были без удерживающих устройств.

Уточняется, что водителя – 40-летнего жителя Чистоозерного района – проверили на наличие в крови следов алкоголя и запрещенных веществ. По информации правоохранительных органов, у мужчины не было права управления данным транспортным средством.

Сейчас полицейские устанавливают подробности случившегося. Доследственная проверка продолжается.

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ДТПавариясмертельный исход
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