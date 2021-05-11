Мертвым нашли заместителя прокурора в Санкт-Петербурге Керима Сафаралиева

В Москве нашли тело 34-летнего заместителя прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева, сообщает «Московский комсомолец».
Погибшего обнаружили в квартире на улице Изумрудная без признаков насильственной смерти. Сафаралиева нашел его друг, которому принадлежит помещение.
По предварительной информации, зампрокурора умер по причине острой сердечной недостаточности. Правоохранительные органы продолжают проверку.
Издание уточняет, что умерший ранее занимал должность помощника прокурора одного из районов Москвы. Его отцом является известный физик, депутат Государственной думы Гаджимет Сафаралиев.