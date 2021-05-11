Ночь музеев-2021 в Бердске: Самая точная программа мероприятия
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Ночь музеев-2021 в Бердске: Самая точная программа мероприятия

1:50:225/11/2021Фото: pixabay
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Музеи приглашают с 18:00 до 22:00. Вход свободный.

Ночь музеев проходит в разных городах мира

Ночь музеев наступит в Бердске 15 мая!

- Это юбилейный год или у нас всегда есть повод для праздника, - утверждают сотрудники бердского музея!

В 2021 году 5-летние юбилеи отмечают мемориальный музей «Театр Бирюкова» и «Дом дружбы», а музею истории Бердского радиозавода – 40 лет. И это далеко не все юбилеи! Сколько же их? Бердску – 305, «Ночи музеев» в России – 15, а если добавить юбилейные события в бердских семьях…

В эту Ночь собираем все юбилеи в общий бердский календарь, загадываем желания, задуваем свечи и всё обязательно сбудется!

Музеи приглашают с 18:00 до 22:00. Вход свободный.


Подробная программа Ночи музеев-2021


«Юбилейный год или у нас всегда есть повод для праздника»


Во всех музейных подразделениях:


18:00 - открытие «Ночи музеев».


18:00-22:00 – акция «Повод для праздника» - посетители вписывают свои юбилеи в юбилейный календарь Бердска; зоны для юбилейных фото.


21:50-22:00 – закрытие «Ночи музеев», вынос торта и загадывание юбилейных желаний.


Исторические залы, ул.Спортивная,9


18:30-19:00 - Чествование «Музейных дарителей».


20:00-20:45 - Концерт ансамбля преподавателей БДМШ им.Свиридова «Джазовый самовар».


18:00-21:45 – Музейные квесты «Тайны бердских юбилеев».


Арт-зал, ул.Спортивная,11


18:00-19:30 - Мастер-классы «Юбилейный сувенир»


19:30-20:00 - Презентация межрегионального проекта художников-керамистов «Время собирать».


21:00-21:30 - Торжественное закрытие выставки «Дежурные по апрелю»


Музей истории Бердского радиозавода, ул.Ленина, 89/8


18:00-18:40 Кукольный спектакль «Сказ о том, как Петр Петрович Уксусов сказочно женился» (5+), театр-студия «Забавы».


19:00-19:40 Семейная программа «Завод от А до Я».


19:00-20:00 Пешеходная, ностальгическая, хулиганская экскурсия «Бердск. 9.0»: прогулка по Бердску 90-х гг. Гостей ждет встреча с обитателями Бердска из «лихих 90-х».


20:00-20:45 Концерт рок-группы «Мирный воин». Программа «Ушедшие легенды»: кавер-версии хитов музыкантов 1980-90-х гг.


21:00-22:00 Показ документального фильма «Звучат «Арктуры» и «Веги».


Мемориальный музей «Театр Бирюкова», ул.Кирова, 1


18:00-22:00 «Нам – 5 лет»: интересные факты о музее, записи стихов в исполнении Владлена Бирюкова.


18:00-22:00 Квеструм «Эликсир», к юбилею Бориса Акунина.



Материалы предоставлены Бердским историко-художественным музеем

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