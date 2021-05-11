Ночь музеев-2021 в Бердске: Самая точная программа мероприятия

Ночь музеев наступит в Бердске 15 мая!
- Это юбилейный год или у нас всегда есть повод для праздника, - утверждают сотрудники бердского музея!
В 2021 году 5-летние юбилеи отмечают мемориальный музей «Театр Бирюкова» и «Дом дружбы», а музею истории Бердского радиозавода – 40 лет. И это далеко не все юбилеи! Сколько же их? Бердску – 305, «Ночи музеев» в России – 15, а если добавить юбилейные события в бердских семьях…
В эту Ночь собираем все юбилеи в общий бердский календарь, загадываем желания, задуваем свечи и всё обязательно сбудется!
Музеи приглашают с 18:00 до 22:00. Вход свободный.
Подробная программа Ночи музеев-2021
«Юбилейный год или у нас всегда есть повод для праздника»
Во всех музейных подразделениях:
18:00 - открытие «Ночи музеев».
18:00-22:00 – акция «Повод для праздника» - посетители вписывают свои юбилеи в юбилейный календарь Бердска; зоны для юбилейных фото.
21:50-22:00 – закрытие «Ночи музеев», вынос торта и загадывание юбилейных желаний.
Исторические залы, ул.Спортивная,9
18:30-19:00 - Чествование «Музейных дарителей».
20:00-20:45 - Концерт ансамбля преподавателей БДМШ им.Свиридова «Джазовый самовар».
18:00-21:45 – Музейные квесты «Тайны бердских юбилеев».
Арт-зал, ул.Спортивная,11
18:00-19:30 - Мастер-классы «Юбилейный сувенир»
19:30-20:00 - Презентация межрегионального проекта художников-керамистов «Время собирать».
21:00-21:30 - Торжественное закрытие выставки «Дежурные по апрелю»
Музей истории Бердского радиозавода, ул.Ленина, 89/8
18:00-18:40 Кукольный спектакль «Сказ о том, как Петр Петрович Уксусов сказочно женился» (5+), театр-студия «Забавы».
19:00-19:40 Семейная программа «Завод от А до Я».
19:00-20:00 Пешеходная, ностальгическая, хулиганская экскурсия «Бердск. 9.0»: прогулка по Бердску 90-х гг. Гостей ждет встреча с обитателями Бердска из «лихих 90-х».
20:00-20:45 Концерт рок-группы «Мирный воин». Программа «Ушедшие легенды»: кавер-версии хитов музыкантов 1980-90-х гг.
21:00-22:00 Показ документального фильма «Звучат «Арктуры» и «Веги».
Мемориальный музей «Театр Бирюкова», ул.Кирова, 1
18:00-22:00 «Нам – 5 лет»: интересные факты о музее, записи стихов в исполнении Владлена Бирюкова.
18:00-22:00 Квеструм «Эликсир», к юбилею Бориса Акунина.
Материалы предоставлены Бердским историко-художественным музеем