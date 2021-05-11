Когда в Бердске появится исправительный центр для зэков, ответила ФСИН

Правительство России утвердило концепцию развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Основная идея в том, чтобы удалить все виды учреждений исполнения наказания, в том числе исправительные центры, СИЗО и колонии-поселения, подальше от центров городских агломераций и территориально обособить. Авторы документа уверены, что это позволит решить сразу несколько важных задач, сегодня стоящих перед ФСИН.
В первую очередь решение позволит надежнее организовать систему безопасности и оградить осужденных от внешнего мира и современных средств связи. По словам зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, сегодня из-за расположения таких объектов близко к городам заключенным проще получить мобильные телефоны и другое оборудование. Что позволяет им нарушать закон даже будучи в местах лишения свободы.
Предлагаемое новой концепцией решение заключается в создании специальных мультиучреждений в районах «с доступными коммуникациями и транспортной логистикой». Такие учреждения объединят в себе исправительную колонию, колонию-поселение и СИЗО. В них также планируется предусмотреть «клиентоцентричный подход к созданию условий для содержания». Простыми словами — облегчить возможность адвокатам и близким добираться к местам заключения, а также сделать условия свиданий более доступными и комфортными для обеих сторон.
Что значит для Бердска
Для Бердска новая концепция означает, прежде всего, крест на возможности строительства в городе какого-либо исправительного учреждения. Напомним, в начале 2020 года управление ФСИН по Новосибирской области озвучило планы по размещению в Бердске своего учреждения из-за дефицита мест для осужденных к принудительным работам. В связи с этим у горожан появились опасения, что исправительный центр создадут на базе расформированной военной части, где до 2009 года располагалась 67-я отдельная бригада специального назначения ГРУ. Однако планы опровергли и ФСИН, и муниципальные власти.
Позднее молва «готовила» для размещения исправительного центра заброшенный кирзавод рядом с Южным микрорайоном, и одно из зданий на ул. Химзаводской. Однако все эти слухи были опровергнуты муниципальными властями и другими ответственными лицами. В свою очередь жители города выходили на митинги, где давали понять, что не хотят видеть в городе исправительное учреждение. А также собрали более 8 тыс. подписей под обращением к президенту России, в котором высказывались против создания в городе исправительного центра.
Свою позицию против размещения в городе объекта ГУФСИН также озвучивал мэр города Евгений Шестернин, направивший в адрес ведомства официальный ответ, в котором указал, что в городе отсутствуют объекты недвижимого имущества, в том числе муниципальной формы собственности, подходящие для размещения вышеуказанного центра.
Что еще оптимизируют
Утвержденная правительством концепция предполагает сокращение числа осужденных, подозреваемых и обвиняемых, находящихся в местах лишения свободы. На 1 января 2021 года таковых в России насчитывалось 482,9 тыс. человек. Концепция же предполагает сокращение этого количества до 400 тыс. к 2024 году и до 250, максимум 300 тыс. человек к 2030 году. Также предполагается гуманизировать условия содержания в СИЗО, путем расширения спектра платных услуг и создания условий для занятия спортом.
На сегодняшний день право на замену, по решению суда, лишения свободы принудительными работами имеют 182 тыс. заключенных. Именно для них по всей стране создаются исправительные центры, наподобие которого планирует открыть ГУФСИН в Новосибирской области.
Разработку и реализацию проекта нового мультиучреждения планируется осуществить к 2024 году. Предполагается что первое учреждение такого класса появится в Калужской области.