ГИБДД на кладбище на машинах не пускает: а вот Лексус с мордоворотом за рулем - пропустили, мол, он инвалид!

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Павел:
Работники ГИБДД не пускают машины на кладбище! На подъезде к кладбищу работники ГИБДД заворачивают машины на стоянку, на замечание о том, что маме уже 72 года, а бабушка с дедом похоронены на другом конце не принимаются, причем отдельные машины (видимо с определенными связями) спокойно проезжают. На замечание гаишнику о том, что тот пропустил только что Лексус с мордоворотом за рулем, улыбнувшись ответил, что тот инвалид! Полнейшее безобразие, никогда такого не было! Скотское отношение к пожилым людям! Полицейское государство....