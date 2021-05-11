ГИБДД на кладбище на машинах не пускает: а вот Лексус с мордоворотом за рулем - пропустили, мол, он инвалид!
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ГИБДД на кладбище на машинах не пускает: а вот Лексус с мордоворотом за рулем - пропустили, мол, он инвалид!

12:58:155/11/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Полнейшее безобразие, никогда такого не было! Скотское отношение к пожилым людям! Полицейское государство....

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Павел:
На подъезде к кладбищу работники ГИБДД заворачивают машины на стоянку

Работники ГИБДД не пускают машины на кладбище! На подъезде к кладбищу работники ГИБДД заворачивают машины на стоянку, на замечание о том, что маме уже 72 года, а бабушка с дедом похоронены на другом конце не принимаются, причем отдельные машины (видимо с определенными связями) спокойно проезжают. На замечание гаишнику о том, что тот пропустил только что Лексус с мордоворотом за рулем, улыбнувшись ответил, что тот инвалид! Полнейшее безобразие, никогда такого не было! Скотское отношение к пожилым людям! Полицейское государство....
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Радоницакладбищене пускают на кладбище
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