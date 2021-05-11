На химическом заводе в Фукусиме произошел взрыв. Пострадали 4 человека

11 мая утром, в городе Иваки произошел взрыв на химическом заводе в северо-восточной префектуре Фукусима. Есть 4 пострадавших, полиция и пожарные приехали на место происшествия. Об этом сообщил телеканал NHK.
В результате взрыва на предприятии возникло возгорание, 4 человека доставлены в больницу, среди пострадавших 63-летний гражданин и мужчины 42 и 29 лет, которые получили серьезные ожоги.
Завод принадлежит компании Sakai Chemical Industry. На нем производят цинковый порошок для косметической промышленности. Все местные жители на данный момент эвакуируются.