На химическом заводе в Фукусиме произошел взрыв. Пострадали 4 человека
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На химическом заводе в Фукусиме произошел взрыв. Пострадали 4 человека

1:45:555/11/2021Фото: Скриншот NHK
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В результате взрыва на предприятии возникло возгорание.

Взрыв на заводе в Японии

11 мая утром, в городе Иваки произошел взрыв на химическом заводе в северо-восточной префектуре Фукусима. Есть 4 пострадавших, полиция и пожарные приехали на место происшествия. Об этом сообщил телеканал NHK.

В результате взрыва на предприятии возникло возгорание, 4 человека доставлены в больницу, среди пострадавших 63-летний гражданин и мужчины 42 и 29 лет, которые получили серьезные ожоги.

Завод принадлежит компании Sakai Chemical Industry. На нем производят цинковый порошок для косметической промышленности. Все местные жители на данный момент эвакуируются.

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