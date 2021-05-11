Католические праздники мая 2021: с 13 по 31 мая пять больших дат
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Католические праздники мая 2021: с 13 по 31 мая пять больших дат

4:20:195/11/2021Фото: Wikimedia Commons
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В мае 2021 года католические христиане за 4 дня отпразднуют пять больших праздников.

католическая церковь
Католические праздники отмечаются раньше православных

13 мая 2021 г. — Вознесение Христово (Вознесение Господне) (Ascension of Jesus)


В этот день Иисус Христос закончил дни своей жизни на земле и вознесся на небеса. Это случилось на сороковой день празднования Пасхи. Он пообещал своим ученикам, что на землю сойдет Святой Дух.


23 мая (воскресенье) 2021 г.— Пятидесятница (Сошествия Святого Духа) (Pentecost)


Как и обещал Иисус Христос на Вознесение, через десять дней, на пятидесятый день от Пасхи на землю сошел Святой Дух, благодаря которому ченики Иисуса смогли проповедовать христианство по всей земле, овладев языками.


30 мая (воскресенье) 2021 г. — День Святой Троицы (7-й день по Пятидесятнице) (Trinity Sunday) .


В первое воскресенье от Пятидесятницы католики отмечают Троицу. Троица в христианских представлениях — Бог, сущность которого едина, но Его бытие есть личностное отношение трех ипостасей: Отца — безначального Первоначала, Сына — абсолютного Смысла, воплотившегося в Иисусе Христе, и Духа Святого — животворящего Начала. По католической доктрине, Третья ипостась исходит от Первой и Второй (по православной — от первой).


30 мая (воскресенье) 2021 г. — День святой Жанны д’Арк (Feast of Saint Joan d’Arc)


31 мая (понедельник) 2021 г — Посещение Девой Марией Елизаветы (Visitatio Mariae)


Встреча Марии и Елизаветы, Посещение Марии— встреча Девы Марии и праведной Елизаветы, состоявшаяся несколько дней спустя после Благовещения; описана в Евангелии от Луки (Лк.1:39-56). Согласно Евангелию от Луки, узнав при Благовещении от архангела Гавриила о том, что её немолодая бездетная двоюродная сестра Елизавета наконец-то беременна, Дева Мария немедленно отправилась из Назарета навестить её в «город Иудин». Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве её; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: «Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!»


Источник: vpered-shagaya


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