Услуги оператора фискальных данных

Это организации, занимающиеся обработкой, хранением и передачей фискальных данных в налоговую службу. Компания «Калуга Астрал» предлагает такие услуги. Если актуален выбор ОФД, то эта организация является одной из лучших. Она предлагает большое количество программных продуктов, связанных с бухгалтерской и налоговой отчетностью.
Основные предложения
- Программы проверки контрагентов.
- Программы отчетности (Астрал 5.0, 4.5, 1С-Отчетность).
- Программы информационной безопасности.
- Программы Электронной подписи (1С-ЭТП, Астрал-ЭТ).
- Комплексные программные решения.
- Программы передачи фискальных данных.
- Программы Документооборот (1С-ЭДО, Астрал Онлайн, Роуминг, Астрал.ЭДО).
- Вспомогательные сервисы.
На сайте компании можно ознакомиться с каждым программным продуктом. Наименования снабжены описаниями. В них представлена информация о достоинствах и качествах, особенностях и возможностях программ. Особый интерес представляет программное обеспечение Астрал.ОФД.
Достоинства программы для передачи данных ОФД
Многим предприятиям и организациям необходима передача фискальных данных, которые формируются кассой. Для хранения и передачи такой информации используется специальное оборудование, устройства. Они отправляются оператору фискальных данных. Основными разновидностями данных являются такие, как:
- отчет открытия и закрытия кассовой смены;
- кассовые и коррекционные чеки;
- отчеты о перерегистрации ККТ.
После передачи данных оператор создает для документа уникальный номер и передает сведения на кассу. Их необходимо предоставлять налоговой службе и хранить в течение 5 лет. В виде архивных данных. Программное обеспечение Астрал.ОФД значительно упрощает отчетность. Оно позволяет моментально формировать фискальные данные при покупке на кассе. А также передавать их в налоговую службу. При этом покупатель на кассе получает чек с детальными фискальными данными.