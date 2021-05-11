Услуги оператора фискальных данных
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Услуги оператора фискальных данных

2:37:295/11/2021Фото: astral.ru
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Перед компаниями и предприятиями, которые передают фискальные данные в налоговую службу, стоит проблема выбора ОФД. Аббревиатура расшифровывается, как операторы фискальных данных.

ОФД
Оператор фискальных данных

Это организации, занимающиеся обработкой, хранением и передачей фискальных данных в налоговую службу. Компания «Калуга Астрал» предлагает такие услуги. Если актуален выбор ОФД, то эта организация является одной из лучших. Она предлагает большое количество программных продуктов, связанных с бухгалтерской и налоговой отчетностью.

Основные предложения


  • Программы проверки контрагентов.
  • Программы отчетности (Астрал 5.0, 4.5, 1С-Отчетность).
  • Программы информационной безопасности.
  • Программы Электронной подписи (1С-ЭТП, Астрал-ЭТ).
  • Комплексные программные решения.
  • Программы передачи фискальных данных.
  • Программы Документооборот (1С-ЭДО, Астрал Онлайн, Роуминг, Астрал.ЭДО).
  • Вспомогательные сервисы.

На сайте компании можно ознакомиться с каждым программным продуктом. Наименования снабжены описаниями. В них представлена информация о достоинствах и качествах, особенностях и возможностях программ. Особый интерес представляет программное обеспечение Астрал.ОФД.

Достоинства программы для передачи данных ОФД

Многим предприятиям и организациям необходима передача фискальных данных, которые формируются кассой. Для хранения и передачи такой информации используется специальное оборудование, устройства. Они отправляются оператору фискальных данных. Основными разновидностями данных являются такие, как:


  • отчет открытия и закрытия кассовой смены;
  • кассовые и коррекционные чеки;
  • отчеты о перерегистрации ККТ.

После передачи данных оператор создает для документа уникальный номер и передает сведения на кассу. Их необходимо предоставлять налоговой службе и хранить в течение 5 лет. В виде архивных данных. Программное обеспечение Астрал.ОФД значительно упрощает отчетность. Оно позволяет моментально формировать фискальные данные при покупке на кассе. А также передавать их в налоговую службу. При этом покупатель на кассе получает чек с детальными фискальными данными.

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оператор фискальных данныхОФД
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