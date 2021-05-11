Лунный календарь маникюра июнь 2021
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Лунный календарь маникюра июнь 2021

5:20:305/11/2021Фото: pxhere
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Удачно сделанный маникюр может помочь вам в продвижении по карьерной лестнице или привлечь в вашу жизнь новые события и приключения. Главное - выбрать правильный день для маникюра.

маникюр
Уделите в июне внимание тем мероприятиям, куда вас пригласят

1 и 2 июня - неблагоприятные дни для любого маникюра и покрытия ногтей.

3 июня - посещение маникюрного мастера поднимет вам настроение. Благоприятно делать наращивание, но не короткое. День хорош для экспериментов.

4 -6 июня - неблагоприятные дни.

7 июня - маникюр и наращивание сегодня день принесут нужного результата и могут ослабить здоровье ногтей. Хорошо сегодня делать лечение ногтей и уходовые процедуры.

8 июня - день хорош для любых манипуляций с ногтями, будь то стрижка, покрытие, наращивание, уход. Смело экспериментируйте.

9 июня  - неблагоприятный день для посещения салона, но можно красить ногти дома, если есть необходимость.

10 июня - новолуние, день неблагоприятен для перемен, разрешены ухаживающие процедуры.

11 июня - маникюр сегодня противопоказан, особенно обрезной. Красить ногти можно в естественные оттенки и дома.

12 июня  - любые манипуляции, даже самые смелые, разрешены. Маникюр - любой, покрытие любого цвета и наращивание не ограничивается длиной - смело меняйте образ.

13 июня - избегайте сегодня обрезного маникюра и слишком смелых оттенков лака. Остальное все благоприятно.

14 и 15 июня - очень благоприятные дни для любых манипуляций с ногтями.

16 июня - нежелателен сегодня обрезной маникюр. Можно обновлять и менять покрытие, наращивать ногти, ухаживать за ними. Стрижка приведет к расслоению ногтей.

17 и 18 июня - благоприятные дни - можно делать все, что вы задумали.

19 июня - неблагоприятен обрезной маникюр и уходовые процедуры. Можно в домашних условиях менять цвет ногтей.

20 июня - можно выполнять уходовые процедуры. Подпиливание, стрижка ногтей и обрезной маникюр плохо скажутся на вашем здоровье.

21 июня - идеальный день для классического маникюра и естественных оттенков покрытия.

22 июня - неблагоприятный день для маникюра. Можно поухаживать за ногтями.

23 и 24 июня - хорошие, благоприятные дни для любых процедур.

25 июня - посещение сегодня маникюрного мастера может благоприятно сказаться на вашем финансовом положении и укреплении ваших позиций на работе.

26 июня - благоприятный день. Любые манипуляции с ногтями способны привлечь к вам удачу.

27 июня - в салон сегодня идти не стоит. можно покрыть ногти лаком дома и больше ничего с ними не делать.

28 июня - неблагоприятный день. Уходовые процедуры в домашних условиях разрешены.

29 и 30 июня - крайне неблагоприятные дни. Воздержитесь от любых манипуляций с ногтями.

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