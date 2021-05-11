Губернатор Андрей Травников обозначил комплекс дополнительных мер по борьбе с ландшафтными пожарами в Новосибирской области

«Тема природных, ландшафтных пожаров остается острой – все праздничные дни стояла сухая, местами даже жаркая погода. Количество ландшафтных пожаров в течение этого периода было даже больше, чем за аналогичный период прошлого года, и приходилось принимать экстренные меры для ликвидации большого количества возгораний. Прогноз на последующие дни в этой части неблагоприятный. На этой неделе осадков на территории Новосибирской области практически повсеместно не ожидается, будет сохраняться сухая, в отдельные дни ветреная погода. Предлагаю продлить режим повышенной готовности, связанный с пожарами. Отдельно предлагаю обсудить дополнительные меры, которые нам следует предпринять, для того, чтобы сдержать ситуацию. Нам удается не допустить переходов огня на жилые постройки, но тем не менее, ситуация очень напряженная», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.
Заместитель начальника Главного управления МЧС по Новосибирской области Алексей Кветков доложил о ситуации с природными и ландшафтными пожарами во время майских праздничных и выходных дней. За отчетный период отмечался рост количества пожаров – в четыре раза – ликвидировано 1857 пожаров, из которых 1648 горение мусора и сухой растительности. Зафиксировано 1740 термических точек, из которых 76% – в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Наиболее сложная обстановка в Куйбышевском, Венгеровском, Каргатском, Коченевском, Убинском, Кыштовском, Чулымском, Здвинском и Доволенском районах, где зафиксированы 60% термических аномалий. В 90% случаев причина ландшафтных пожаров – пал сухой растительности.
Губернатор напомнил главам муниципальных районов о принятых 8 мая, в ходе внеочередного заседания КЧС, решениях, а также поручил усилить работу с руководителями сельхозпредприятий на их территориях.
«Необходимо доходчиво довести до руководителей хозяйств – в этом году действует достаточно жесткая норма – за пожары на их территории могут лишиться на год мер областной поддержки. Мера жесткая, но необходимая, с учетом сложной пожароопасной ситуации», – отметил Андрей Травников.
Источник: nso.ru