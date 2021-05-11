Автоматом начислят все пособия россиянам с 11 мая 2021
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Автоматом начислят все пособия россиянам с 11 мая 2021

3:35:525/11/2021Фото: Открытый источник
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На основании данных из единой информационной системы власти смогут определять людей, которым необходимо оказывать помощь.

Теперь организации смогут получать необходимые данные в электронной форме

Согласно закону, который вступил в силу 11 мая, регионы будут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) для назначения и предоставления гражданам различных мер социальной поддержки с заявлением или без него.

С 1 января текущего года на основании данных из этой системы власти смогут определять людей, которым необходимо оказывать помощь. Например, по достижении трехлетнего возраста ребенка, семья должна начать получать пособие. Соответствующее уведомление о выплате должно появиться в личном кабинете на портале госуслуг.

До этого момента в законодательстве не было указано, что службы и ведомства в регионах могут оказывать поддержку, опираясь на данные из ЕГИССО. Чиновники собирали данные вручную, либо просили людей предоставлять документы. Благодаря новому закону, проблема будет решена. Замглавы минтруда Алексей Скляр пояснил, что теперь все организации смогут получать необходимые данные в электронной форме — без участия граждан и бумажных запросов.

- При этом у тех регионов, которые имеют собственные высокоразвитые технологические информационные системы, а также средства бюджетов на их поддержание и развитие, сохранится возможность использования этих самых систем и в дальнейшем, — добавил Скляр.

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