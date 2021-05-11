В гимназии №175 Казани убиты девять человек. Пострадали 17
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В гимназии №175 Казани убиты девять человек. Пострадали 17

3:33:255/11/2021Фото: Открытый источник
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По последним данным, 17 человек пострадали, 14 из них дети.

По данным источника, пострадали 32 человека

11 мая в школу № 175 в Казани зашли двое мужчин с оружием и открыли огонь. По последним данным, один из них задержан, второго - ликвидировали.

- По предварительным данным, нападавший в настоящее время не учится в школе № 175. Возможно, учился раньше. Мы сейчас проверяем эту информацию, - говорит источник в администрации школы.

Всего в школе находились 714 детей и около 70 сотрудников, из них 52 педагога.

Как утверждает источник в минпросвещения, пострадали 32 человека, им оказывают помощь.

- Один из стрелявших, по предварительной информации, - подросток 17 лет. Он уже задержан, - заявил источник.

Очевидцы сообщают, что перед нападением на школу прогремел взрыв. На видео дети выпрыгивают прямо из окон школы.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выехал на место происшествия.

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