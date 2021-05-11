Второго стрелка в гимназии №175 Казани ликвидировали. Раненые дети на траве - видео
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Второго стрелка в гимназии №175 Казани ликвидировали. Раненые дети на траве - видео

3:31:165/11/2021Фото: стоп-кадр с видео
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Ранее сообщалось, что он взял заложников на четвертом этаже здания. Он отказался сдаться правоохранителям. По предварительным данным, его застрелили ответным огнем.

Раненые сидят на траве

Второго человека, открывшего стрельбу в гимназии №175 в Казани, ликвидировали. Инцидент произошел сегодня, 11 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что он взял заложников на четвертом этаже здания. Он отказался сдаться правоохранителям. По предварительным данным, его застрелили ответным огнем.

Возле школы №175 прямо на земле лежат раненые дети. Им оказывают помощь медики, рядом — их родители. Число раненных во время стрельбы в казанской гимназии выросло до 13 человек. Четверо из них в реанимации с огнестрельными ранениями. 9 человек погибли. 233 человека вывели из здания казанской школы. Дети сидят прямо на траве, многие — раненные. По последним данным, 17 человек пострадали, 14 из них дети. Погибли 9 человек. Один из нападавших задержан, второй ликвидирован. Силовики проверяют здание на взрывные устройства.

- Сегодня я убью огромное количество биомусора, - написал Ильназ Галявиев, один из нападавших на школу в Казани, в 08:57 выложил в свой тг-канал несколько постов — а потом пошел убивать.

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