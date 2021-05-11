«За красивые глаза никого на кладбище не пропускали»: Вице-мэр Бердска объяснил схему проезда по погосту в Радоницу-2021
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«За красивые глаза никого на кладбище не пропускали»: Вице-мэр Бердска объяснил схему проезда по погосту в Радоницу-2021

4:00:275/11/2021,Анастасия СолодковаФото: Маргариты Мартыновой
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Центральные ворота бердского кладбища в час пик на родительский день были закрыты. ГИБДД запрещала парковать машина на правой обочине ради безопасного движения автобусов. Доехать до могил можно было по объездной дороге.

Заехать на бердское кладбище можно было по грунтовке
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Возмещения людей, которых в Радоницу 11 мая не пропускали на автомобиле на бердское кладбище, было вызвано отсутствием у них информации о том, как передвигаться по территории погоста. Это признал вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

По его словам, в будущем это необходимо учесть. И заранее сообщать бердчанам, собирающимся ехать в Родительский день к могилам родных и близких, схему проезда и условия парковки возле кладбища.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», у приехавших во вторник на городской погост на личном транспорте возникли проблемы: ГИБДД запретила въезжать на кладбище через центральные ворота и парковать автомобили на правой обочине.

- На подъезде к кладбищу работники ГИБДД заворачивают машины на стоянку. Замечания о том, что моей маме 72 года, а бабушка с дедом похоронены на другом конце, не принимаются. Причем отдельные машины, видимо с определенными связями, спокойно проезжают. На вопросы гаишнику, что он только что пропустил «Лексус», сотрудник полиции, улыбнувшись ответил, что тот водитель - инвалид! Мы с пожилой мамой полчаса шли на другой конец кладбища пешком, в то время как другие ехали на машине, - рассказал житель Бердска Павел сегодня, 11 мая.

Владимир Захаров объяснил, что центральные кладбищенские ворота действительно закрывали в час пик, когда до полудня был особенный наплыв посетителей на личных автомобилях. По словам вице-мэра, он дважды побывал во вторник на кладбище и считает, что «организовано все достаточно грамотно».

- Людей отправляют направо — проехать по объездной дороге. Есть два варианта: первый — оставить машину на организованной парковке и пройти по кладбищу пешком, второй — попасть на кладбище на автомобиле через самые дальние ворота, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Он отметил, что объездной путь проходит по грунтовой дороге, которая ведет к приюту для бездомных животных «Надежда». Не доезжая кладбища, нужно свернуть направо.
- Все правильно делают сотрудники ГИБДД, оставляя открытой правую обочину для безопасного движения автобусов. За красивые глаза на кладбище никто никого не пропускал. А сейчас пропускают всех через центральные ворота, потому что людской поток спал и есть возможность проехать прямо тем, кому это необходимо, - рассказал замглавы.

Он отметил, что сам в Радоницу посетил могилы близких — бабушки и отца. И проехать до них ему было удобнее именно по объездной грунтовой дороге. Это же делали многие другие.
- Это сделано для того, чтобы создать кольцевое движение. Без помех общественному транспорту. Ситуация стабилизировалась, - высказался Владимир Захаров.

Кстати, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" в Новосибирске въезд на машинах был запрещен на всех десяти кладбищах в Радоницу. Об этом мэрия оповестила горожан заранее, опубликовав закрытые для проезда участки.

Летом 2021 года наконец-то завершат ремонт кладбищенской дороги по ул. Полевой в Бердске, рассказал Захаров. Осталось заасфальтировать примерно 1 км.
Подробности об этом — в ближайшее время.

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