«За красивые глаза никого на кладбище не пропускали»: Вице-мэр Бердска объяснил схему проезда по погосту в Радоницу-2021

Возмещения людей, которых в Радоницу 11 мая не пропускали на автомобиле на бердское кладбище, было вызвано отсутствием у них информации о том, как передвигаться по территории погоста. Это признал вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
По его словам, в будущем это необходимо учесть. И заранее сообщать бердчанам, собирающимся ехать в Родительский день к могилам родных и близких, схему проезда и условия парковки возле кладбища.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», у приехавших во вторник на городской погост на личном транспорте возникли проблемы: ГИБДД запретила въезжать на кладбище через центральные ворота и парковать автомобили на правой обочине.
- На подъезде к кладбищу работники ГИБДД заворачивают машины на стоянку. Замечания о том, что моей маме 72 года, а бабушка с дедом похоронены на другом конце, не принимаются. Причем отдельные машины, видимо с определенными связями, спокойно проезжают. На вопросы гаишнику, что он только что пропустил «Лексус», сотрудник полиции, улыбнувшись ответил, что тот водитель - инвалид! Мы с пожилой мамой полчаса шли на другой конец кладбища пешком, в то время как другие ехали на машине, - рассказал житель Бердска Павел сегодня, 11 мая.
Владимир Захаров объяснил, что центральные кладбищенские ворота действительно закрывали в час пик, когда до полудня был особенный наплыв посетителей на личных автомобилях. По словам вице-мэра, он дважды побывал во вторник на кладбище и считает, что «организовано все достаточно грамотно».
- Людей отправляют направо — проехать по объездной дороге. Есть два варианта: первый — оставить машину на организованной парковке и пройти по кладбищу пешком, второй — попасть на кладбище на автомобиле через самые дальние ворота, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.
Он отметил, что объездной путь проходит по грунтовой дороге, которая ведет к приюту для бездомных животных «Надежда». Не доезжая кладбища, нужно свернуть направо.
- Все правильно делают сотрудники ГИБДД, оставляя открытой правую обочину для безопасного движения автобусов. За красивые глаза на кладбище никто никого не пропускал. А сейчас пропускают всех через центральные ворота, потому что людской поток спал и есть возможность проехать прямо тем, кому это необходимо, - рассказал замглавы.
Он отметил, что сам в Радоницу посетил могилы близких — бабушки и отца. И проехать до них ему было удобнее именно по объездной грунтовой дороге. Это же делали многие другие.
- Это сделано для того, чтобы создать кольцевое движение. Без помех общественному транспорту. Ситуация стабилизировалась, - высказался Владимир Захаров.
Кстати, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" в Новосибирске въезд на машинах был запрещен на всех десяти кладбищах в Радоницу. Об этом мэрия оповестила горожан заранее, опубликовав закрытые для проезда участки.
Летом 2021 года наконец-то завершат ремонт кладбищенской дороги по ул. Полевой в Бердске, рассказал Захаров. Осталось заасфальтировать примерно 1 км.
Подробности об этом — в ближайшее время.