Новые жертвы коронавируса: В Новосибирской области скончалось пять пациентов за сутки на 11 мая
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Новые жертвы коронавируса: В Новосибирской области скончалось пять пациентов за сутки на 11 мая

4:09:555/11/2021Фото: pixabay.com
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С поставленным диагнозом COVID-19 в инфекционные стационары попали 1 192 пациента, в том числе 7 детей.

Количество проведенных тестов на коронавирус в Новосибирской области составило - 1 547 158
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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За сутки в Новосибирской области зарегистрировали новые случаи заражения. 11 мая выявлен 41 894 случая коронавируса (+69 за сутки), в том числе у 2 565 детей. Об этом сообщает оперативный штаб.
38 102 человек выздоровели, прибавилось еще 14 человек за 24 часа.
Скончались четыре взрослых пациента: мужчина в возрасте 72 лет и женщины в возрасте 66, 68 и 69 лет. Всего в области умерли от коронавируса 1 796 человек.
С поставленным диагнозом COVID-19, в инфекционные стационары попали 1 192 пациента, в том числе 7 детей.
В отделениях реанимации находится 51 пациент. На ИВЛ - 4 человека.
Общее количество проведенных тестов на коронавирус в Новосибирской области составило - 1 547 158.
С ОРВИ за сутки зарегистрировано 434 обращения.

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