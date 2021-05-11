Экс-депутата горсовета Новосибирска Ивана Митряшина нашли зарезанным

Бывший депутат горсовета от «Единой России» и экс-начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Иван Митряшин найден мертвым. Ему были нанесены ножевые ранения.
- Судя по тому, что мне об этом сказали сегодня, все произошло 10 мая. Его ударили ножом, до больницы не довезли, — пишут новосибирские СМИ.
Еще один собеседник редакции рассказал о «пьяной драке», но подробностями делиться не стал.
Напомним, что в 2013 году Митряшина уволили после инцидента с вырубкой голубых елей в центре Новосибирска. В ответ на возмущение жителей он отвечал, что рубки «никак их не касаются». Депутат также был ответственным за уборку снега, к качеству которой были большие претензии.