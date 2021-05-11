Без вести пропавший Дмитрий Горшков нашелся спустя 11 лет
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Без вести пропавший Дмитрий Горшков нашелся спустя 11 лет

4:32:335/11/2021Фото: TVTVER.RU
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23 июня 2010 года житель города Торжка уехал из дома в неизвестном направлении. Родные предполагали, что он мог поехать в Тверь или Весьегонск. На момент когда начались первые поиски, мужчине было 29 лет. Родные пропавшего без вести не переставали его долго искать.

Потерявшийся 11 лет назад Дмитрий, нашелся

Когда родственники оставили все попытки найти 29-летнего Дмитрия Горшкова, он нашелся спустя одиннадцать лет.
Ранее TVTVER.RU портал сообщал, что 23 июня 2010 года житель города Торжка уехал из дома в неизвестном направлении. Родные предполагали, что он мог поехать в Тверь или Весьегонск. На момент когда начались первые поиски, мужчине было 29 лет. Родные пропавшего без вести не переставали его долго искать.
- Мужчина 1981 года рождения, рост 192 см, темные волосы, зелено-карие глаза. Особые приметы: на затылке шрам около 0,5 см, на правой щеке в области скулы родинка коричневого цвета, - сообщалось на поисковых сайтах.
Поздним вечером, 9 мая 2021 года стало известно, что потерявшийся 11 лет назад Дмитрий, нашелся. Теперь ему 40 лет и он найден живым. Где он находился все это время, неизвестно.

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