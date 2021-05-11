Когда родственники оставили все попытки найти 29-летнего Дмитрия Горшкова, он нашелся спустя одиннадцать лет.
Ранее TVTVER.RU портал сообщал, что 23 июня 2010 года житель города Торжка уехал из дома в неизвестном направлении. Родные предполагали, что он мог поехать в Тверь или Весьегонск. На момент когда начались первые поиски, мужчине было 29 лет. Родные пропавшего без вести не переставали его долго искать.
- Мужчина 1981 года рождения, рост 192 см, темные волосы, зелено-карие глаза. Особые приметы: на затылке шрам около 0,5 см, на правой щеке в области скулы родинка коричневого цвета, - сообщалось на поисковых сайтах.
Поздним вечером, 9 мая 2021 года стало известно, что потерявшийся 11 лет назад Дмитрий, нашелся. Теперь ему 40 лет и он найден живым. Где он находился все это время, неизвестно.
Без вести пропавший Дмитрий Горшков нашелся спустя 11 лет
23 июня 2010 года житель города Торжка уехал из дома в неизвестном направлении. Родные предполагали, что он мог поехать в Тверь или Весьегонск. На момент когда начались первые поиски, мужчине было 29 лет. Родные пропавшего без вести не переставали его долго искать.
Когда родственники оставили все попытки найти 29-летнего Дмитрия Горшкова, он нашелся спустя одиннадцать лет.
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