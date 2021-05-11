Нефти хватит России еще на 100 лет, заявил глава Минприроды
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Нефти хватит России еще на 100 лет, заявил глава Минприроды

4:34:235/11/2021Фото: pixabay.com
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При нынешнем уровне добычи запасов топлива хватит на 59 лет.

Глава ведомства подчеркнул необходимость развивать геологоразведку

Глава минприроды России Александр Козлов оценил обеспеченность России полезными ископаемыми. Он утверждает, что нефти нам хватит на 59 лет, а природного газа на 103 года.

- Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа - 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку, - сказал Козлов в беседе с РБК.

Глава ведомства отметил необходимость развития геологоразведочных работ, включая труднодоступные места.

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нефтьроссиязапасы
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