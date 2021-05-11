Нефти хватит России еще на 100 лет, заявил глава Минприроды

Глава минприроды России Александр Козлов оценил обеспеченность России полезными ископаемыми. Он утверждает, что нефти нам хватит на 59 лет, а природного газа на 103 года.
- Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа - 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку, - сказал Козлов в беседе с РБК.
Глава ведомства отметил необходимость развития геологоразведочных работ, включая труднодоступные места.