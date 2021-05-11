Стрелок в гимназии №175 Казани рассказал, почему убил 11 школьников и учителя
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Стрелок в гимназии №175 Казани рассказал, почему убил 11 школьников и учителя

4:50:155/11/2021,Дмитрий БороздинФото: Соцсети
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Количество пострадавших постоянно уточняется, как и подробности случившегося. Самому младшему раненому — всего семь лет.

В соцсетях стрелок называл себя "богом"

Продолжают появляться новые подробности чудовищного убийства, случившегося сегодня, 11 мая, в Казани. Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», утром мужчина в маске, вооруженный огнестрельным оружием, ворвался в гимназию № 175 в Казани и открыл огонь по ученикам и персоналу. По словам очевидцев, перед стрельбой в здании прогремел взрыв.

На данный момент известно об 11 жертвах массовой стрельбы, большая часть из которых — восьмиклассники. Известно что первыми убитыми стали охранник, попытавшийся задержать нападавших, и уборщица. Еще 19 человек были госпитализированы с травмами различной тяжести, в их числе пятеро детей от 7 до 10 лет. В пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова подтвердили гибель семерых детей и учительницы. Еще двое детей разбились, пытаясь спастись, выпрыгнув из окна.

Полиция задержала стрелка, им оказался 19-летний Ильназ Галиев, выпускник этой же гимназии, окончивший ее несколько лет назад. Ранее различные источники сообщали, что у него был сообщник, которого ликвидировала полиция, однако позднее МВД Татарстана уточнило, что Галиев действовал в одиночку. При задержании он заявил силовикам, что заложил бомбу по месту жительства.

Ильназ Галявиев также вел телеграм-канал под названием «Бог». В день нападения, в 08:57 по местному времени, он выложил туда несколько постов, в которых потребовал признать себя богом:
- Я явился в этот мир в облике человека, чтобы избавиться от всех вас, - написал он. Также он выложил свою фотографию в «боевом» облачении, пообещав «убить огромное количество биомусора».

Завтрашний день, 12 мая, в Татарстане объявлен днем траура. Сегодня все школы Казани отменили уроки во вторую смену.

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