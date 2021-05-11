В Казани 12 мая 2021 объявлен днем Траура по убитым школьникам и учителям в гимназии №175
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В Казани 12 мая 2021 объявлен днем Траура по убитым школьникам и учителям в гимназии №175

4:57:105/11/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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Полиция задержала стрелка, им оказался 19-летний Ильназ Галиев, выпускник этой же гимназии, окончивший ее несколько лет назад. Ранее различные источники сообщали, что у него был сообщник, которого ликвидировала полиция, однако позднее МВД Татарстана уточнило, что Галиев действовал в одиночку.

12 мая объявлен днем траура
12 мая объявлен днем траура

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура после стрельбы в гимназии №175 в Казани, сообщила журналистам во вторник руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

- Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днем траура, - сообщила Галимова.

На данный момент известно об 11 жертвах массовой стрельбы, большая часть из которых — восьмиклассники. Известно что первыми убитыми стали охранник, попытавшийся задержать нападавших, и уборщица. Еще 19 человек были госпитализированы с травмами различной тяжести, в их числе пятеро детей от 7 до 10 лет. В пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова подтвердили гибель семерых детей и учительницы. Еще двое детей разбились, пытаясь спастись, выпрыгнув из окна.

Полиция задержала стрелка, им оказался 19-летний Ильназ Галиев, выпускник этой же гимназии, окончивший ее несколько лет назад. Ранее различные источники сообщали, что у него был сообщник, которого ликвидировала полиция, однако позднее МВД Татарстана уточнило, что Галиев действовал в одиночку. При задержании он заявил силовикам, что заложил бомбу по месту жительства.

Кроме того, власти назвали не соответствующей действительности информацию о списках и состоянии здоровья пострадавших детей, которые также стали публиковаться в соцсетях.

- Тиражируемая информация в соцсетях со списками и состоянием здоровья пострадавших детей не соответствует действительности, - сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

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гимназиядень траурарасстреля детей
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