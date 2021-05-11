74-летний Дональд Трамп: уезжает из Флориды - что будет с Меланией и Бэрроном?

Дональд Трамп не отказался от своих политических амбиций. В настоящее время он работает над возвращением из Нью-Джерси и не только имеет там свою новую базу, но и хочет провести там все лето.
Последуют ли их примеру жена Мелания и сын Бэррон?
Дональд Трамп (74 года) теперь понял, что он больше не является президентом Соединенных Штатов - даже если он все еще считает, что его обманули на выборах. Точка зрения, которая была явно опровергнута, но которой придерживаются он и его последователи.
И поэтому он, по-видимому, теперь надеется снова переехать в Белый дом в следующие выборы, 2024 год. Согласно британскому сайту dailymail.co.uk, он вылетел из Флориды в Нью-Джерси со своей женой Меланией (51 год) и сыном Бэрроном (15 лет) в воскресенье (9 мая) после последнего бранча в День матери. Его гольф-клуб в Бедминстере должен стать его политической базой и базой для сбора средств в будущем.
Дональд Трамп разбил лагерь в Нью-Джерси
Потому что даже если Козыри, возможно, больше не популярны в Нью-Йорке в целом, город с его супербогатыми людьми очень важен для политика, который хочет собрать деньги на избирательную кампанию. Как и в соседнем Хэмптоне, где в его прошлую избирательную кампанию устраивали шикарные вечеринки. Хотя еще не подтверждено, что Дональд Трамп хотел бы снова баллотироваться - рано выстроиться в очередь, это, безусловно, не вредит и может быть преимуществом для любых других стремлений.
Последуют ли их примеру Мелания и Бэррон Трамп?
Но что будет с Меланией и Бэрроном? Предположительно, 74-летний мужчина планирует провести все лето в более прохладном Нью-Джерси, вдали от своего настоящего приемного дома Флориды и преобладающего там тропического климата. У Трампа есть традиция, не считая его политических амбиций: «Он делает это в течение 20 лет - он проводит зиму во Флориде, а затем возвращается на север», - сообщает уроженец Флориды республиканец Ларри Кейси, сообщает dailymail.co.uk ". Однако по крайней мере до конца учебного года его сын Бэррон должен остаться во Флориде, а его мать - с ним. Еще неизвестно, последуют ли они после этого за политиком или будут лишь время от времени навещать его.Пока, по данным сайта, переехали только дочь Иванка Трамп (39) и ее муж Джаред Кушнер (40) - его родители из Нью-Джерси.
Источник: focus.de