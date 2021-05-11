Опубликован полный список погибших во время стрельбы в казанской школе 11 мая

Появился полный список погибших в казанской гимназии №175 утром 11 мая. Личности погибших стали известны ФАН.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", число жертв расстрела увеличилось до девяти. Это семь учеников, преподаватель английского языка и сотрудник школы из числа персонала.
1. Эльвира И., 1994 г. р.
2. Венера А., 1965 г. р.
3. Дамир Г., без даты.
4. Амир Ш., 2006 г. р.
5. Труп женского пола, личность не установлена.
6. Амир В., 2006 г. р.
7. Алиса Г., 2006 г. р.
8. Труп мужского пола, личность не установлена.
9. Зульфия Г., 2006 г. р.
19-летний местный житель, закончивший эту школу несколько лет назад, ворвался в здание с оружием и открыл огонь. Двое школьников разбились насмерть, выпрыгнув из окна на третьем этаже, .
Оружие у стрелка было официально зарегистрировано. После инцидента президент Владимир Путин приказал пересмотреть правила оборота оружия среди гражданских, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".