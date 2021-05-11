Когда сажать капусту мае 2021: подготовка семян к посадке и очень удачные дни

Капуста не любит жару, но высаживать её в грунт можно только если установилась стабильно тёплая погода, и миновала угроза заморозков. В Сибири такое время наступает в середине мая – начале июня. Температура почвы должна быть не ниже +13..+15 °С.
Удачные дни по лунному календарю с 12 по 25 мая. Астрологи настаивают на том, что сажать капусту следует на растущую Луну.
А вот, согласно народной примете, если первую ночь рассада провела под полной луной, кочаны будут белыми и хрустящими. Хотите проверить? Тогда оставьте несколько саженцев и высадите их в грунт вечером 25 мая.
Наши предки считали, что, высаживая капусту в грунт, нельзя демонстрировать окружающим весёлое настроение, смеяться, в этом случае листья в кочане будут неровными, бугристыми, а сам вилок – рыхлым.
Капуста не любит кислых почв. Землю для неё лучше готовить с осени, внося навоз и перегной. На грядке, куда высаживается капуста минимум 3 года не должны расти крестоцветные.
Рассада высаживается в грунт на 35-45 день после всхода. Высота её к этому времени достигает 15 см, имеет 4-5 настоящих листьев. Если рассада переросла, нижние листья удаляются, а стебель при высадке заглубляют, но точка роста должна оставаться над землёй. Если стебель капусты изогнут (такое случается, когда рассада растёт в тесной ёмкости), не пытайтесь выпрямить его.
Аккуратно вынимаем рассаду из тары, обмакиваем корни в стимулятор роста, и помещаем в лунку, предварительно хорошо политую. Капуста должна буквально плавать в грязи. Присыпаем землёй и осторожно утрамбовываем.
Высадку рассады лучше проводить вечером или в пасмурный день. Первые дни на новом месте укрываем капусту от прямых солнечных лучей. Наши бабушки использовали для этого листья лопуха, способные давать тень и сохранять особый микроклимат.
При пересадке обратите внимание на корень саженцев, появление утолщений – признак поражения рассады так называемой чёрной ножкой.
Подкормка рассады проводится за несколько дней до высаживания в грунт. Поддержать иммунитет капусты можно с помощью специальных промышленных удобрений или минеральных комплексов, типа «Артон- Рассада-Капуста», «Добрая сила», «Органик Микс для рассады».
При пересадке на дно каждой лунки добавляют столовую ложку древесной золы и навоз, которые улучшают состав почвы и подпитывают растение, а также фунгицидные или инсектицидные препараты, предохраняющие растение от паразитов.
Важно помнить, что между удобрениями и корнями растения должен быть слой почвы, чтобы корни не получили ожог при поливе.
Капусту сажают на расстоянии 25-35 см между вилками и 45-50 см между рядами. На маленьком участке её можно посадить в междурядье на чесночной или свекольной грядке. Идеальные соседи капусты по огороду –бархатцы, базилик, розмарин, они отпугивают многих капустных вредителей. Сельдерей – притягивает бабочек-капустниц, поэтому в соседи не годится, как и томаты, петрушка, фасоль и садовая земляника, которые, как и капуста любят азот. Они будут, скорее, конкурентами, чем соседями.
А ещё капуста не любит крапиву, её не должно быть не только рядом с капустными грядками, но и в огороде вообще.
И да, двойной вилок, сформировавшийся на капусте, приносит счастье. Побольше вам таких вилков!