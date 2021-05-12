Календарь дачника на 12 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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Календарь дачника на 12 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:105/12/2021Фото: pixabay
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В этот день закладывается будущий урожай, вследствие этого огородникам и садоводам рекомендовано в этот день усилить свою деятельность.

Луна в знаке Телец. Это очень плодородный знак, высокопродуктивный

12 мая 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 2 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака ТелецПроцент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 04:49, а закат в 21:19.

Хронология лунных дней


  • 1 лунный день c 22:02 11.05.2021 по 04:49 12.05.2021
  • 2 лунный день c 04:49 12.05.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Телец (+)

Луна в знаке Телец. Это очень плодородный знак, высокопродуктивный. У растений, посеянных и посаженных при этом знаке, формируется большой урожаи, плоды дольше хранятся, однако на семенные цели он не годится, т.к. семена плохо хранятся и имеют низкую всхожесть.

Посеянные в этом знаке растения долго не всходят, зато всходы очень дружные. У них много побегов, обильное, продолжительное и красивое цветение, крепкая корневая система, неплохая урожайность, растения будут коренастыми и невысокими.

Эти растения хорошо переносят перепады температуры и обладают повышенной зимостойкостью, но часто болеют и дают семена невысокого качества.

Благоприятно в тельце:


  • замачивание и проращивание семян, посев и посадка на хранение, но не на семена любых растений — всё то, что растет медленно: деревья, кустарники, многолетники и т.д. Особенно, если эти растения должны быть крепкими, коренастыми и стойкими, чтобы успешно могли перезимовать;
  • полив, рыхление, но не в зоне корней, чтобы их не повредить;
  • покос трав, обрезка для усиления роста побегов, прививка, прищипка;
  • заготовка корней лекарственных растении, внесение удобрений, закладка компоста и прополка сорняков;
  • срезка цветов, т.к. они лучше хранятся при транспортировке и долго стоят в воде;
  • выкопка луковичных;
  • уборка на долгую сохраняемость;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможны посев и посадка в Тельце следующих культур:


  • овощных: арахис, бахчевые, бобовые, дайкон, капуста (белокочанная, брокколи, кольраби, красная, цветная), кабачки, картофель, лагенария, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, перец (сладкий и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, репа;
  • пряно-зеленых: артишок, валериана, капуста, кориандр, кресс-салат, петрушка, салат, сельдерей, спаржа, укроп, фенхель, цикорий, шпинат, щавель;
  • плодово-ягодных: вишня, груша, земляника, облепиха, слива, черешня, шиповник, яблоня;
  • полевых: кукуруза, подсолнечник;
  • цветов: бархатцы, георгин, гиацинт, гладиолус, душистый горошек, ирис, крокус, лилейные, настурция, нарцисс, тюльпан, шалфей;
  • комнатных растений: бегонии декоративно-цветущие (клубневая, многоцветковая, зимоцветная), каланхоэ Блосфельда и Мангина, фиалка узамбарская, цикламен персидский, ампельные пеперомии (лазящая, крупнолистная, стелющаяся), первоцвет (примула) — мягковатый, обратноконический, китайский, синнингия.

Не благоприятно в тельце:


  • рыхление в зоне корней;
  • пересадка.

2 лунный день (+)

12 мая 2021 года в 12:00 — 2 лунный день. Начало первой фазы Луны. В этот день закладывается будущий урожай, вследствие этого огородникам и садоводам рекомендовано в этот день усилить свою деятельность.

Во второй день новолуния земля стремится дышать после некоторой паузы, при этом, активность биополя направляется вверх. Все соки растения начинают подниматься от корней к стволу, листьям и плодам. Прослеживается некоторое уменьшение притяжения земли и все растения начинают всасывать из земли большое количество микроэлементов, влаги и быстро набирают силу.

Рекомендуется во 2 лунный день:


  • посадка и пересадка;
  • посев листовых, зеленых, бахчевых и плодовых культур;
  • пересадка и посадка кустарников и деревьев;
  • минеральная подкормка;
  • полив, желательно прикорневой;
  • заготовка посадочного материала и его укоренение;
  • обработка земли;
  • прививка и перевивка.

Не рекомендуется в 2 лунный день:


  • проводить удаление или укорачивание побегов деревьев и кустарников.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:


  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
  • прививка.

На растущей Луне не благоприятно:


  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.

Источник: mirkosmosa.ru

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