Невероятно красивые картинки с Днем медсестры на 12 мая и чудесные поздравления для самых милых

С днем медсестер вас, наши дорогие.
Мы ценим вас, вы добрые такие.
И даже шпиц держа наперевес,
Вы, будто ангелы, спускаетесь с небес.
Пускай воздастся вам за доброту,
За милосердие, вниманье, простоту.
Вам счастья пожелаем мы сполна,
Еще удачи — всем она нужна,
Здоровья крепкого и чтобы в жизни личной
Все складывалось только на «отлично».
Ваш труд священен, светел и непрост.
«Всегда настороже!» — вот ваше кредо.
К здоровью вы прокладываете мост.
Вам нипочем ни страх, ни боль, ни беды.
От всей души всех вас благодарим!
Желаем быть в хорошем настроении.
Ведь все возможно в этом мире с ним,
И каждый день — как солнышко весеннее!
И в жизни, и в труде — удачи вам,
Благих надежд и радости безмерной!
Конца не будет ласковым словам
И планам — громким, ярким, дерзновенным!
Медсестричка — сестричка от Бога,
Ангел в белом халате с небес.
Ты защитник от бед и тревоги,
Врачеватель и душ и сердец!
От души мы тебя поздравляем
С наступающим Днем медсестры.
Много благ и здоровья желаем
И добра, и любви, теплоты!
Пусть тебе улыбается счастье,
Окружают родные, друзья.
И работа несет в одночасье
Исполнение благ бытия!
С праздником всех медсестер поздравляем,
Побольше терпения, вам мы желаем.
Пусть ваши труды не легки иногда,
Но пользу больному приносят всегда.
Сегодня поздравим вас от души,
С днем самым чудесным — медицинской сестры.
Пусть праздник подарит тепло и уют,
Печали, невзгоды пусть сразу уйдут.
Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru