Невероятно красивые картинки с Днем медсестры на 12 мая и чудесные поздравления для самых милых
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Невероятно красивые картинки с Днем медсестры на 12 мая и чудесные поздравления для самых милых

8:30:545/12/2021Фото: bonnycards
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Прекрасный праздник - Международный день медицинской сестры - отмечается 12 мая. Поздравьте вашу любимую медсестру!

Международный день медицинской сестры

С днем медсестер вас, наши дорогие.
Мы ценим вас, вы добрые такие.
И даже шпиц держа наперевес,
Вы, будто ангелы, спускаетесь с небес.
Пускай воздастся вам за доброту,
За милосердие, вниманье, простоту.
Вам счастья пожелаем мы сполна,
Еще удачи — всем она нужна,
Здоровья крепкого и чтобы в жизни личной
Все складывалось только на «отлично».

Международный день медицинской сестры

Ваш труд священен, светел и непрост.
«Всегда настороже!» — вот ваше кредо.
К здоровью вы прокладываете мост.
Вам нипочем ни страх, ни боль, ни беды.

От всей души всех вас благодарим!
Желаем быть в хорошем настроении.
Ведь все возможно в этом мире с ним,
И каждый день — как солнышко весеннее!

И в жизни, и в труде — удачи вам,
Благих надежд и радости безмерной!
Конца не будет ласковым словам
И планам — громким, ярким, дерзновенным!

Международный день медицинской сестры

Медсестричка — сестричка от Бога,
Ангел в белом халате с небес.
Ты защитник от бед и тревоги,
Врачеватель и душ и сердец!

От души мы тебя поздравляем
С наступающим Днем медсестры.
Много благ и здоровья желаем
И добра, и любви, теплоты!

Пусть тебе улыбается счастье,
Окружают родные, друзья.
И работа несет в одночасье
Исполнение благ бытия!

Международный день медицинской сестры

С праздником всех медсестер поздравляем,
Побольше терпения, вам мы желаем.
Пусть ваши труды не легки иногда,
Но пользу больному приносят всегда.

Сегодня поздравим вас от души,
С днем самым чудесным — медицинской сестры.
Пусть праздник подарит тепло и уют,
Печали, невзгоды пусть сразу уйдут.

Международный день медицинской сестры

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

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