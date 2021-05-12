Поздравление с Днем памяти девяти мучеников Кизических 12 мая для православных
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Поздравление с Днем памяти девяти мучеников Кизических 12 мая для православных

3:30:575/12/2021Фото: pravmir
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За христианскую веру были убиты 9 мучеников, которые стойко выдержали все пытки и не отреклись от веры.

Икона 9 мучеников Кизических

В этот майский замечательный день,
Когда вокруг цветет сирень,
За девять мучеников истинно ты помолись,
Помяни их тяжелую жизнь!
И оградят они тебя от недугов,
От неизвестных хворей тела и души,
Пусть помолится с тобой друг и подруга,
Всем об этом дне рассказать поспеши!

***

С Днем девяти мучеников вас мы поздравляем,
Жизни без мучений вам желаем,
Пусть ваше здоровье вас никогда не подводит,
Пусть Господь от вас беду отводит!
И пусть в этот чудесный день святой,
Счастье в дом к вам польется рекой,
И ваша семья не будет знать бед,
И осветит вам дорогу Божий свет!

***

Девять мучеников, избавители недугов,
Отметь сегодня этот праздник с другом,
И помяни души тех святых,
Что по мукам шли за нас, живых!
Помолись господу Богу от сердца,
И пусть для тебя откроются дверцы,
В мир покоя, уюта, мира и добра,
И помни девять мучеников во все времена!

***

Сегодня вспомни девять слуг Христа,
Чьи муки были страшными, а душа чиста,
И дабы в мыслях своих не заблудиться,
Не переставай в душе Богу молиться!
И пусть девять святых помогут тебе,
Никогда не заболеть! И твоей семье,
Пусть радость останется от этого дня,
Пусть вера спасет в этой жизни тебя!

***

К небу протяни свои ладони,
И услышишь сверху боль и стоны,
Это отголосок прошлых лет,
Это о девяти мучениках Господа ответ!
Помолись во имя пролитой крови,
И к Богу обратись в истинной любви,
Пусть тебя хранит Господь от бед,
И ты не будешь слышать отголосок былых лет!

Источник: pravmir.ru, pozdravik.ru

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