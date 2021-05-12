С Днем Андрея Первозванного 12 мая: поздравления в стихах с добрыми пожеланиями
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днем Андрея Первозванного 12 мая: поздравления в стихах с добрыми пожеланиями

6:06:005/12/2021Фото: 100cards.ru
0

12 мая отмечается один из дней памяти святого Андрея Первозванного.

День памяти святого апостола Андрея Первозванного

День ангела сегодня у тебя, Андрей,
Стоим мы с поздравлениями у двери твоей,
Прославим сегодня Первозванного Андрея святого,
И пожелаем, что бы дал тебе счастья большого,
Пусть будет апостол всегда за спиной,
Какой бы дорогой ты ни шел, какой стороной,
Пусть от беды тебя надежно оберегает,
На дела хорошие и добрые упрямо подвигает!

***

Сегодня Первозванного Андрея день, всех поздравляю,
Иметь такого мощного покровителя, как он желаю,
Чтоб в вере, как Андрей были непреклонны вы,
Чтоб не были напрасны жертвы апостоловы,
Чтоб, как с Христом он шаг в шаг ступал,
Вас в жизни своей благосклонность не покидал,
Пусть будет в вашей жизни красок много,
И правильной, прямой и доброй судьбы дорога!

***

Поздравляю с праздником святым Первозванного Андрея,
Желаю вам жить достаток имея,
Без печали и горя, без непонимания и ссор,
Пусть будет спокойна ваша душа и ясный взор.
Не тратьте счастливые мгновенья жизни понапрасну,
Пусть каждый ваш новый день проходит прекрасно,
Еще в этот праздник хочу вам пожелать,
Уметь обиду не таить и все прощать.

***

Поздравляю с Днем Первозванного Апостола Андрея,
Желаю вам терпимей к близким быть и мудрее,
Любовь и крепкую семью в жизни обрести,
По жизни уверенным и твердым шагом идти.
К жизни не утратить желания жар и пыл,
Сердечно поздравляю с этим праздником святым,
Не позволяйте себе творить поступков низких,
Любите и прощайте своих родных и близких.

***

Сегодня поздравляем с Днем Первозванного Андрея,
Желаем, чтоб каждый из вас стал чуточку добрее,
Своими руками счастье себе сотвори,
Красоту и гармонию ищи у себя внутри.
Апостол Андрей всегда был верен Богу,
И нам подсказывал в жизни верную дорогу,
Всегда мы помним верной памятью о нем,
Поздравляем с этим праздником и святым днем!

Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиоткрыткиДень памяти Андрея Первозванного
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    С Днем Андрея Первозванного 12 мая: поздравления в стихах с добрыми пожеланиями
    6:06:00 5/12/2021
    С Днем Андрея Первозванного 12 мая: поздравления в стихах с добрыми пожеланиями
    БердскГеомагнитный шестидневный шторм обрушился 12 мая 2021 на землян: как скажется солнечная активность на здоровье метеопатов
    5:17:16 5/12/2021
    Геомагнитный шестидневный шторм обрушился 12 мая 2021 на землян: как скажется солнечная активность на здоровье метеопатов
    Вас утомляет вождение? Возможно, вы испытываете "ускоренное возбуждение" - что это
    4:00:55 5/12/2021
    Вас утомляет вождение? Возможно, вы испытываете "ускоренное возбуждение" - что это
    Поздравление с Днем памяти девяти мучеников Кизических 12 мая для православных
    3:30:57 5/12/2021
    Поздравление с Днем памяти девяти мучеников Кизических 12 мая для православных
    Когда сажать лук мае 2021: подготовка семян к посадке, самые удачные дни
    3:00:05 5/12/2021
    Когда сажать лук мае 2021: подготовка семян к посадке, самые удачные дни
    Все о водных знаках: Рак, Скорпион, Рыбы и их любовная совместимость
    2:00:41 5/12/2021
    Все о водных знаках: Рак, Скорпион, Рыбы и их любовная совместимость
    Поздравления на 12 мая в День экологического образования: в стихах и короткие для СМС
    1:30:56 5/12/2021
    Поздравления на 12 мая в День экологического образования: в стихах и короткие для СМС
    Индетерминантные томаты: что это за помидоры?
    1:00:01 5/12/2021
    Индетерминантные томаты: что это за помидоры?
    12 мая - День памяти Андрея Первозванного в Грузии: православные короткие поздравления
    11:45:59 5/11/2021
    12 мая - День памяти Андрея Первозванного в Грузии: православные короткие поздравления
    74-летний Дональд Трамп: уезжает из Флориды - что будет с Меланией и Бэрроном?
    11:30:23 5/11/2021
    74-летний Дональд Трамп: уезжает из Флориды - что будет с Меланией и Бэрроном?