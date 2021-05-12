С Днем Андрея Первозванного 12 мая: поздравления в стихах с добрыми пожеланиями

День ангела сегодня у тебя, Андрей,
Стоим мы с поздравлениями у двери твоей,
Прославим сегодня Первозванного Андрея святого,
И пожелаем, что бы дал тебе счастья большого,
Пусть будет апостол всегда за спиной,
Какой бы дорогой ты ни шел, какой стороной,
Пусть от беды тебя надежно оберегает,
На дела хорошие и добрые упрямо подвигает!
***
Сегодня Первозванного Андрея день, всех поздравляю,
Иметь такого мощного покровителя, как он желаю,
Чтоб в вере, как Андрей были непреклонны вы,
Чтоб не были напрасны жертвы апостоловы,
Чтоб, как с Христом он шаг в шаг ступал,
Вас в жизни своей благосклонность не покидал,
Пусть будет в вашей жизни красок много,
И правильной, прямой и доброй судьбы дорога!
***
Поздравляю с праздником святым Первозванного Андрея,
Желаю вам жить достаток имея,
Без печали и горя, без непонимания и ссор,
Пусть будет спокойна ваша душа и ясный взор.
Не тратьте счастливые мгновенья жизни понапрасну,
Пусть каждый ваш новый день проходит прекрасно,
Еще в этот праздник хочу вам пожелать,
Уметь обиду не таить и все прощать.
***
Поздравляю с Днем Первозванного Апостола Андрея,
Желаю вам терпимей к близким быть и мудрее,
Любовь и крепкую семью в жизни обрести,
По жизни уверенным и твердым шагом идти.
К жизни не утратить желания жар и пыл,
Сердечно поздравляю с этим праздником святым,
Не позволяйте себе творить поступков низких,
Любите и прощайте своих родных и близких.
***
Сегодня поздравляем с Днем Первозванного Андрея,
Желаем, чтоб каждый из вас стал чуточку добрее,
Своими руками счастье себе сотвори,
Красоту и гармонию ищи у себя внутри.
Апостол Андрей всегда был верен Богу,
И нам подсказывал в жизни верную дорогу,
Всегда мы помним верной памятью о нем,
Поздравляем с этим праздником и святым днем!
Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru