Все о водных знаках: Рак, Скорпион, Рыбы и их любовная совместимость

Каждый из двенадцати знаков зодиака связан с одним из четырех элементов - огнем, землей, воздухом и водой, каждый из которых обладает определенными личностными чертами, характеристиками и факторами, определяющими любовную совместимость.
Если ваш знак Солнца, Луны или Восхода является одним из трех знаков, связанных с водной стихией, или если водный знак находится на другом видном месте в вашей карте рождения , знакомство с вашей стихией и астрологической модальностью - отличный способ улучшить понять себя и свои отношения с другими, пишет yourtango.com
Что такое водные знаки?В астрологии есть три водных знака: Рак, Скорпион и Рыбы. В дополнение к сходству в их личности, каждый водный знак обладает собственной уникальной энергией, отчасти из-за того, что они находятся в одной из других группировок, известных в астрологии как модальности.
В астрологии есть три модальности - Кардинальная, Фиксированная и Мутабельная - с четырьмя знаками Зодиака, связанными с каждой модальностью. В водных знаках Рак - кардинальный знак , Скорпион - фиксированный знак , а Рыбы - изменчивый знак .
Модальность вашего знака влияет на то, как вы воспринимаете, обрабатываете и справляетесь с факторами внешней среды. Кардинальные знаки имеют тенденцию быть инициаторами, фиксированные знаки имеют тенденцию быть устойчивыми и преднамеренными, а изменчивые знаки имеют тенденцию быть подвижными.
Особенности Водного ЗнакаПодобно водопадам, эти знаки наполнены, казалось бы, бесконечным запасом свободных эмоций, благодаря чему они известны своей глубоко чувствительной, сентиментальной и интуитивной природой.
Водные знаки - очень глубокие люди, как и сам океан. У океана есть глубины, в которых мы никогда не были, и скрытые существа, которых мы никогда не открывали. То же самое и с водными знаками - они всегда могут удивить нас чем-то, что, как мы думали, мы никогда не найдем.
Общность водных знаков - это эмоции. Они лучшие эмпаты мира. Водные знаки чувствуют все, и большую часть времени принимают эту эмоцию и превращают ее в некую форму искусства. Подобно текущему течению, эмоции постоянно движутся в водных знаках.
Водные знаки также делают удивительных художников, потому что они обладают большим воображением. Водные знаки верны, как волны к берегу. Они привязаны к людям, которые им небезразличны, и сострадательны к окружающим.
Если вы поймаете водный знак в плохой день, их чувствительность может легко повредить им, и они могут принять все слишком близко к сердцу. Водные знаки, как и их стихия, могут повернуться в любой момент, что означает, что они могут быть капризными и очень подозрительными.
Уникальные характеристики водных знаков зодиака: Рак, Скорпион и Рыбы
Рак (21 июня - 22 июля)Символ : краб
Правящая планета : Луна
Цвет питания : серебристый или серый металлик
Модальность : кардинал
Ключевые черты личности : чуткость, чуткость, эмоциональность.
Рак - кардинальный знак, а значит, они ценят контроль. Поскольку они процветают, проявляя инициативу и проявляя ответственность, они известны как инициаторы Зодиака.
Знак зодиака Рак, как известно, заботливый, нежный и чувствительный, но также эмоционально умен и склонен к замкнутости. Знак, который часто неправильно понимают, Рак прекрасно осознает свои эмоции, а также эмоции других людей. Их тоже легко травмировать, но они выражаются мягко.
Правящая планета Рака - Луна, что вполне уместно, поскольку эта планета ассоциируется с женственностью и эмоциями.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Символ : Скорпион
Правящие планеты : Марс и Плутон
Цвет мощности : черный
Модальность : фиксированная
Ключевые черты характера: страстный, напористый, лояльный.
Скорпион - фиксированный знак, что означает, что он негибкий, лучше контролирует свои эмоции и плохо приспосабливается к изменениям; они жаждут стабильности в этом смысле.
Как водный знак, Скорпион эмоциональный, но они скрывают свои чувства от мира . Этот знак зодиака известен своей энергичностью и страстью, амбициями и преданностью, а также потребностью в контроле и жесткой внешностью.
Марс и Плутон управляют Скорпионом; напористая энергия Марса играет на ревнивых наклонностях Скорпиона, в то время как Плутон, связанный с подсознанием, объясняет, что природа Скорпиона скрыта и «под землей».
Скорпионы обладают способностью превращать негативную ситуацию в позитивную. Если они попадают в трудное положение, они всегда упорствуют.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Символ : Рыба
Правящие планеты : Юпитер и Нептун.
Цвет силы : зеленый морской пены или аквамарин
Модальность : изменяемая
Ключевые черты личности : интуитивный, сострадательный, творческий.
Как изменчивый знак, Рыбы обладают способностью к гибкости. Но хотя они легко адаптируются к окружающей среде, им сложно найти прочную основу.
Рыбы, как и Рак, чрезвычайно эмоциональный и чувствительный знак зодиака . Рыбы известны своим состраданием, сочувствием, пониманием и любящей природой. Они также склонны быть неуверенными в себе, плакать и собственнически.
И Юпитер, и Нептун управляют Рыбами; Юпитер - планета изобилия и удачи, а Нептун ассоциируется с воображением и мечтами. Эти планеты влияют на эмоциональную и мечтательную природу Рыб.
Рыбы - самый экстрасенсорный из всех знаков зодиака, потому что они склонны доверять своей интуиции. Их способность понимать людей и ситуации на высшем уровне.
Им нравится делать то, что приносит им радость и волнение. Рыбы смело следуют своим мечтам и амбициям, какими бы большими они ни были. Фактически, они часто живут в своем собственном мире грез.
Совместимость водяных знаков со знаками огня, воздуха и землиПоскольку наши знаки зодиака управляют нашей личностью, эмоциями и тем, как мы проецируем себя на мир, они являются отличным инструментом для поиска подходящей пары. В то время как одни знаки любят исследовать и пробовать новое, другие, как правило, более сдержанны и любят свой распорядок дня.
Часто лучше избегать сестринского знака (знака прямо напротив вашего на колесе зодиака), так как вы можете столкнуться с конфликтом. И хотя у каждого из водных знаков есть свои лучшие соответствия, есть некоторые определенные аспекты, которые влияют на совместимость всех водных знаков со знаками, принадлежащими к каждому элементу.
Совместимость с водой и воздухомПодобно ветрам перемен, воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) связаны с действием. Их сложно поймать, потому что они всегда в пути.
Они летят по жизни, собирая как можно больше информации и опыта, которыми они любят делиться с другими, но иногда они могут быть немного беспокойными и непостоянными, когда дело доходит до своих эмоций, поскольку они не всегда не забывают проверять себя. или другие.
Вода может испаряться в воздухе, или они могут помогать друг другу расширяться до новых высот. Эти два элемента часто являются отличным источником вдохновения для другого: воздушные знаки помогают партнерам по водным знакам лучше выражать свои глубокие, темные эмоции, так как водные знаки помогают партнерам по воздушным знакам находить путь для своего творчества.
Совместимость с водой и огнемНа знаках огня (Овен, Лев и Стрелец) , как правило , быть страстными , но темпераментными. Они согреют вас, но так же быстро сожгут. Они нуждаются в постоянном топливе и энергии, чтобы поддерживать свой свет, но их нужно лелеять и управлять, иначе они выйдут из-под контроля.
Когда вода соединяется с огнем, эти две стихии могут выгодно складываться друг с другом, создавая пьянящую форму пара; или они могут противодействовать, задушить и погасить саму сущность другого.
Как все пойдет, зависит от способности этих двух людей поддерживать уважение и баланс между собой.
Совместимость с водой и землейНа знаках земли (Телец, Дева и Козерог) вниз к земле и устойчивой. Они практичны и обоснованы, и именно на них можно положиться в трудную минуту. Но они могут слишком увязнуть в своем пути и иногда даже проявлять материалистические наклонности.
Вода смягчает землю. Из-за этого водные знаки могут выявить более эмоциональную сторону типично практичных земных знаков, в то время как земные знаки могут помочь партнерам по водным знакам лучше справляться с проблемами в реальном мире с более рациональной точки зрения.
Вода и совместимость с водойВодные знаки (Рак, Скорпион и Рыбы) имеют такую же глубину, как океан, и столь же непредсказуемы, как и приливы. Они переполнены эмоциями и наполнены плавающими мечтами. Их нужно воспитывать, чтобы они не утонули в своих чувствах.
Вода соединяется с водой, создавая ... еще более глубокие воды. Хотя пары водяных знаков, вероятно, имеют врожденное понимание друг друга, они также могут слишком легко перемещаться по границам друг друга.
Если два партнера по водному знаку способны сохранять самосознание и уравновешенность, это может быть одной из самых сильных связей в астрологии .
Совместимость ракаИдеальный любовный союз : Телец, Дева, Скорпион и Рыбы.
Знаки зодиака Рак несут свое сердце на рукаве и всегда хотят дарить любовь окружающим. Поскольку они испытывают много эмоций, они иногда могут быстро впасть в уныние , но если они доверяют вам, они всегда будут плечом, на которое можно опереться, и окажут вам свою поддержку.
Однако, если вы плохо с ними обращаетесь, это сильно обидит их. Они не хотят негатива в своей жизни, поэтому, если вы не будете им служить, они заставят вас призрак и забудут, что вы изначально существовали.
Их нужно окружать людьми, которые их любят и ценят. Из-за множества эмоций они также волнуются и беспокоятся о самых незначительных вещах.
Они также невероятно строги к себе, поэтому им лучше всего получить уверенность, которую они ищут. Будьте честны с ними, потому что их интуиция помогает им все видеть.
Скорпион СовместимостьИдеальный любовный союз : Рак, Дева, Козерог и Рыбы.
Скорпионы надежны и глубоко преданы, но могут быть в некоторой степени оборонительными. Они преданы делу и всегда готовы принять вызов; они интенсивны и в высшей степени чувствуют вещи .
Скорпионы легко впадают в грустное настроение, но это помогает им подключиться к окружающему миру. Очень важно, чтобы у них было время побыть наедине с собой, потому что они ценят свою конфиденциальность и личное пространство. Им не нравится, когда их контролируют или говорят, что делать, поскольку они хотят быть теми, кто отвечает за свою жизнь и выбор.
Хотя они могут быть скрытными, если Скорпион доверяет вам, он всегда будет предан вам и предан вам. Скорпион - драматический знак, но он приправляет вещи и обеспечивает бесконечное развлечение.
Совместимость РыбыИдеальный любовный союз: Телец, Рак, Скорпион и Козерог.
Некоторым Рыбы могут показаться немного странными, но они просто мечтают. Они настоящие романтики и всегда ищут свою вторую половинку.
Рыбы стремятся к свободе и уединению и иногда испытывают потребность убежать от своей нынешней реальности. Они также становятся отличными друзьями и всегда будут рядом с вами, когда они вам понадобятся.
Их отношение «плыть по течению» вызывает восхищение, поскольку они всегда готовы на все.
Какие знаки совместимы с водными знаками?Водные знаки часто находят отличную совместимость с земными знаками Тельца, Девы и Козерога. Вода естественным образом питает землю, поэтому в этом есть большой смысл. Более того, водные знаки чувствительны и сострадательны, что отлично подходит для таких сильных волевых знаков, как три земных знака.
Эти знаки работают вместе, потому что они учат друг друга чему-то, что делает их индивидуальную жизнь более полноценной. Водные знаки могут научить земные знаки быть более эмоциональными и позволить себе чувствовать свои эмоции, а не подавлять их. Знаки Земли могут удерживать водные знаки уравновешенными и основанными на реальности, когда под рукой серьезные дела.
Водные знаки хороши вместе?Водные знаки могут создавать невероятно прочные связи. Они освежают и в то же время глубоки, поэтому их мечты интенсивны, а их цели как пары очень амбициозны.
Водные знаки легко понимают друг друга, поскольку их эмоции находятся на переднем крае их личности; фактически, поскольку они интуитивно понятны, они могут легко определить, что чувствует другой человек, почти сразу.
Но это может быть проблемой между двумя водяными знаками.
У них действительно нет времени наедине с собой, когда они могут чувствовать и размышлять о своих собственных эмоциях отдельно друг от друга. Отношения между двумя водными знаками не обязательно должны быть успешными, но у них, безусловно, есть хорошие шансы, если они уравновешивают границы.
Какие знаки не должны быть вместе?Водные и огненные знаки могут быть горячими и страстными, но часто в конечном итоге они причиняют друг другу боль изнуряющей энергией и обжигающими эмоциями.
Другие комбинации элементов, которые не должны мешать друг другу, включают знаки земли и воздуха, потому что они затрудняют смешение. То есть они, вероятно, могли бы разговаривать часами подряд, но эмоциональная связь может затянуться для них.
Лучшие сочетания включают воздух и огонь, воду и землю, таким образом элементы дополняют друг друга.