Какие документы нужны для заявления на Госуслугах на новое пособие на детей от 8 до 18 лет в 5 650 рублей - полный список

Что нужно знать родителям о выплатах на детей от 8 до 18 лет? Напомним, что Владимир Путин в апреле 2021 года анонсировал о новой выплате на детей до 18 лет. Так, по словам президента, она стартует 1 июля и будет составлять 50% от величины прожиточного минимума. В среднем по стране размер ежемесячного пособия составит 5 650 рублей. Выплату получат только нуждающиеся в деньгах, при этом новая выплата будет положена только детям из неполных семей.
Подать заявление на выплату можно будет через портал госуслуг. Впрочем, на самом портале пока новых форм для заполнения нет. Если вы уже зарегистрированы на сайте, то документы отобразятся автоматически. Если же документы на сайте у вас не указаны, то вам следует быть готовыми внести следующие данные:
Список документов
- свидетельство о рождении на каждого ребенка;
- страховой полис;
- СНИЛС;
- паспортные данные супруга;
- Если вы состоите в разводе с отцом детей, то необходимо иметь при себе свидетельство о расторжении брака. Если вы состоите в браке, тогда необходимо свидетельство о браке.
Напомним, что оформлением пособий для детей до 18 лет занимаются территориальные органы или отделы социального обеспечения граждан. Именно в эти органы и следует обращаться и задавать вопросы в случае проблем с выплатой детского пособия.