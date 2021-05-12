Какие документы нужны для заявления на Госуслугах на новое пособие на детей от 8 до 18 лет в 5 650 рублей - полный список
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какие документы нужны для заявления на Госуслугах на новое пособие на детей от 8 до 18 лет в 5 650 рублей - полный список

8:37:215/12/2021,Алина БуроваФото: pexels.com
0

Для получения суммы в размере 50% от величины прожиточного минимума необходимо собрать пакет документов, сдать их в соцзащиту или предоставить на портале госуслуг.

Пособие на ребёнка выдается государством на ребёнка в целях социальной поддержки родителей
Сюжет: Все пособия Путина
Пособие 10 000 в августе: Заявление на Госуслугах на детей от 6 до 18 лет - можно ли уже писать 10 мая 2021

Пособие 10 000 в августе: Заявление на Госуслугах на детей от 6 до 18 лет - можно ли уже писать 10 мая 2021Минтруд: кто имеет право на двойную выплаты на детей от 3 до 7 летЕщё 514 новости

Что нужно знать родителям о выплатах на детей от 8 до 18 лет? Напомним, что Владимир Путин в апреле 2021 года анонсировал о новой выплате на детей до 18 лет. Так, по словам президента, она стартует 1 июля и будет составлять 50% от величины прожиточного минимума. В среднем по стране размер ежемесячного пособия составит 5 650 рублей. Выплату получат только нуждающиеся в деньгах, при этом новая выплата будет положена только детям из неполных семей.

Подать заявление на выплату можно будет через портал госуслуг. Впрочем, на самом портале пока новых форм для заполнения нет. Если вы уже зарегистрированы на сайте, то документы отобразятся автоматически. Если же документы на сайте у вас не указаны, то вам следует быть готовыми внести следующие данные:

Список документов

- свидетельство о рождении на каждого ребенка;
- страховой полис;
- СНИЛС;
- паспортные данные супруга;
- Если вы состоите в разводе с отцом детей, то необходимо иметь при себе свидетельство о расторжении брака. Если вы состоите в браке, тогда необходимо свидетельство о браке.

Напомним, что оформлением пособий для детей до 18 лет занимаются территориальные органы или отделы социального обеспечения граждан. Именно в эти органы и следует обращаться и задавать вопросы в случае проблем с выплатой детского пособия.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
деньгиребенокдетидетские пособиявыплаты Путинавыплата на детейновая выплата от Путина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ждете, когда сможете получить пособие?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКакие документы нужны для заявления на Госуслугах на новое пособие на детей от 8 до 18 лет в 5 650 рублей - полный список
    8:37:21 5/12/2021
    Какие документы нужны для заявления на Госуслугах на новое пособие на детей от 8 до 18 лет в 5 650 рублей - полный список
    Выходные дни 2021: Названа дата самых длинных праздничных дней в июне
    8:33:16 5/12/2021
    Выходные дни 2021: Названа дата самых длинных праздничных дней в июне
    Невероятно красивые картинки с Днем медсестры на 12 мая и чудесные поздравления для самых милых
    8:30:54 5/12/2021
    Невероятно красивые картинки с Днем медсестры на 12 мая и чудесные поздравления для самых милых
    Какой сегодня церковный праздник 12 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:51 5/12/2021
    Какой сегодня церковный праздник 12 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Поздравление в праздник иконы Божией Матери "Нечаянная радость" 12 мая
    7:57:04 5/12/2021
    Поздравление в праздник иконы Божией Матери "Нечаянная радость" 12 мая
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 мая 2021 в России и мире
    7:40:57 5/12/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 мая 2021 в России и мире
    БердскПогода на 13 мая в Бердске: заморозки и магнитные бури, какой заговор сегодня читать и зачем обязательно выйти на дорогу
    6:30:44 5/12/2021
    Погода на 13 мая в Бердске: заморозки и магнитные бури, какой заговор сегодня читать и зачем обязательно выйти на дорогу
    С Днем Андрея Первозванного 12 мая: поздравления в стихах с добрыми пожеланиями
    6:06:00 5/12/2021
    С Днем Андрея Первозванного 12 мая: поздравления в стихах с добрыми пожеланиями
    БердскГеомагнитный шестидневный шторм обрушился 12 мая 2021 на землян: как скажется солнечная активность на здоровье метеопатов
    5:17:16 5/12/2021
    Геомагнитный шестидневный шторм обрушился 12 мая 2021 на землян: как скажется солнечная активность на здоровье метеопатов
    Вас утомляет вождение? Возможно, вы испытываете "ускоренное возбуждение" - что это
    4:00:55 5/12/2021
    Вас утомляет вождение? Возможно, вы испытываете "ускоренное возбуждение" - что это