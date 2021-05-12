Вас утомляет вождение? Возможно, вы испытываете "ускоренное возбуждение" - что это

Признайтесь: ежедневные поездки на работу - эти остановки, старты, весь этот стресс - действуют вам на последние нервы.
Или это только я?
Возможно, согласно новому исследованию лаборатории вычислительной физиологии Хьюстонского университета. Иоаннис Павлидис, профессор компьютерных наук Экхарда Пфайффера, и его команда исследователей выяснили, почему одни водители могут сохранять спокойствие за рулем, в то время как другие все больше раздражаются, пишет medicalxpress.com.
«Мы называем это явление «ускоренным возбуждением»- возбуждение - это психологический термин, описывающий стресс . Ускоренное возбуждение - это то, что мы определяем как стресс, вызванный ускоренными событиями, даже небольшими», - сказал Павлидис, который разработал исследование. По словам профессора, причина этого глубже, чем вы думаете.
«Отчасти это может быть связано с генетической предрасположенностью», - сказал Павлидис. «Это было очень последовательное поведение, что, по всей вероятности, означает, что это врожденная человеческая характеристика».
Чтобы прийти к таким выводам, исследователи UH в сотрудничестве с Техасским транспортным институтом A&M внимательно изучили, как отдельные водители реагируют на общие события ускорения, скорости и рулевого управления на тщательно отслеживаемом маршруте. Результаты были опубликованы в мае 2021 года на конференции ACM CHI, ведущем форуме по исследованиям взаимодействия человека и компьютера.
«Благодаря нашей работе у нас теперь есть понимание ускоренного возбуждения, фобии, которая была скрыта у всех на виду», - сказал Тунг Хуэйн, научный сотрудник команды.
В рамках исследования у 11 водителей-добровольцев наблюдали за признаками мгновенного физиологического стресса во время отдельных получасовых поездок по одному и тому же маршруту на одном и том же минивэне Toyota Sienna.
Измерения стресса проводились с помощью тепловизора, нацеленного на уровни периназального потоотделения водителей, которое является вегетативной (непроизвольной) лицевой реакцией, отражающей реакцию «бей или беги». В то же время компьютер в Toyota Sienna функционировал как черный ящик самолета, записывая ускорение, скорость, тормозное усилие и рулевое управление.
Тесты на вождение были проведены исследователями Техасского транспортного института A&M под руководством доктора Майка Мансера, менеджера программы Института по человеческому фактору.
Когда данные были обработаны в Университете Хьюстона, исследователи обнаружили, что около половины участников постоянно демонстрировали пиковый стресс в периоды обычного ускорения, например, при остановках и остановках на красный свет. Другая половина не показала заметных изменений по сравнению с исходными измерениями.
«Это имеет все характеристики долгосрочного стрессора, со всеми последствиями для здоровья и другими последствиями, которые это может повлечь за собой», - сказал Павлидис.
Еще более показательно то, как далеки были друг от друга две крайности.
«Различия были значительными: участники с «ускоренным» уровнем стресса регистрировали почти на 50% больше стресса, чем участники без ускорения», - сказал Павлидис. «Более того, психометрические измерения, проведенные с помощью стандартизированной анкеты, которую раздали каждому добровольцу в конце поездки, показали, что возбужденные водители чувствовали себя более перегруженными». Другими словами, встревоженные водители были более измотаны после своей поездки, чем спокойные водители - после своей.
«Это было четким признаком того, что ускорение сказывалось на водителях, и что водители не осознавали этого», - сказал Павлидис.
По его мнению, это небольшое исследование указывает на необходимость более глубоких исследований. Он также подчеркивает важную роль, которую технологии могут сыграть в понимании реакции человека на потребности вождения. Такое понимание может не только повысить безопасность на наших дорогах, но и сохранить здоровье водителей в долгосрочной перспективе.
"Например, водители доставки, которые являются постоянно растущим классом в нынешней экономике, постоянно подвергаются случайным событиям. Таким образом, водители доставки, которые испытывают ускоренное возбуждение - и пока не знают об этом, - могут найти способ «чтобы обнаружить это состояние в себе и учесть его долгосрочные стрессовые эффекты», - пояснил Павлидис.
Эти результаты будут иметь еще большее значение в ближайшие десятилетия, поскольку новаторы в области автомобилестроения будут переходить к полуавтоматическим транспортным средствам, которые могут распознавать и облегчать стресс водителей.
Во время недавних испытаний большое внимание было уделено тому, чтобы у волонтеров был одинаковый опыт вождения. Каждая поездка происходила в светлое время суток, в ясную погоду и при небольшом движении по одному и тому же 19-километровому маршруту по городу (почти 12 миль). Участники были опытными водителями примерно того же возраста (от 18 до 27), и у всех было нормальное зрение.
Где бы вы поставили оценку по шкале ускоренного возбуждения? Остерегайтесь знаков, призывает профессор, и спросите себя: вождение утомляет вас больше, чем ваших друзей и семью?
«Это может быть верным признаком ускоренного возбуждения», - предупредил Павлидис.