Выходные дни 2021: Названа дата самых длинных праздничных дней в июне
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Выходные дни 2021: Названа дата самых длинных праздничных дней в июне

8:33:165/12/2021Фото: pixabay.com
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Россияне будут отдыхать три дня подряд.

Традиционно День России станет выходным

Следующие длинные выходные ждут россиян в связи с Днем России, который отмечается 12 июня.

Традиционно этот день станет выходным. Так как в этом году праздник выпадает на субботу, то дополнительным выходным станет 14 июня. Следовательно, жители нашей страны будут отдыхать три дня подряд. После этого россиян также ждет сокращенная четырехдневная рабочая неделя.

Но три дня будут отдыхать не все. Те, кто работает шестидневку, отдохнут только 12 и 13 июня. При этом у них не будет переноса нерабочего дня. Для граждан с таким графиков рабочая неделя начнется как обычно, с понедельника.

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день россиивыходные12 июня
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