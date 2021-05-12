Погода на 13 мая в Бердске: заморозки и магнитные бури, какой заговор сегодня читать и зачем обязательно выйти на дорогу
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Погода на 13 мая в Бердске: заморозки и магнитные бури, какой заговор сегодня читать и зачем обязательно выйти на дорогу

6:30:445/12/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Магнитное поле Земли ожидается неустойчивое 12, 13 мая. Ухудшение условий КВ-радиосвязи возможны в отдельные часы суток.

12 мая ночью ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

Сегодня среда – 12 мая. Напоминаем, что рабочая неделя будет короткой.
В этот день отмечают Международный день медицинской сестры. А так же 12 мая – последний день поста у мусульман на Рамадан-2021.

Какой будет погода 12 мая в Бердске и Новосибирске?
По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 11 мая по Бердску и Новосибирску будет следующая погода:
12 мая ночью ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха +6, +8 С.
Днем +18, +23, ветер северо-восточный 4-9 м\с, местами порывы до 14 м\с, переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы.
Магнитное поле Земли ожидается неустойчивое 12, 13 мая. Ухудшение условий КВ-радиосвязи возможны в отдельные часы суток. Озоновый слой выше нормы.
Погода 13 мая 2021 - +17...+19oC.
Погода 14 мая 2021 - +15...+17oC.

Какие приметы есть в народе на 12 мая 2021?
Сегодня в народном календаре праздник – День девяти целителей. Или по-церковному - День памяти девяти святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.

Сегодня нужно молятся девяти мученикам Кизическим об исцелении от болезней и чтобы ушли все эпидемии с земли.
Обязательно читается заговор от девяти бед.
Собирают лечебные травы.
Если услышите крик иволги и он будет похож на кошачий, то ждать дождя.
Огромное количество майских жуков сигнализирует о близкой засухе.
Если в 12.00 часов вы встанете на дороге и повернете лицо к теплому ветру, то здоровье будет с вами целый год.

Какие еще праздники есть 12 мая?
День памяти девяти мучеников Кизических – православный праздник
12 мая – последний день поста у мусульман на Рамадан-2021
Международный день медицинской сестры
День экологического образования
Девять целителей
День осведомленности о синдроме хронической усталости

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погоданародные приметы
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