Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 мая 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 мая 2021 в России и мире

7:40:575/12/2021Фото: pxhere
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Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 12 мая 2021 года.

врачи
12 мая - Международный день медицинской сестры

• Международный день медицинской сестры (International Nurses Day)
• День ежиного сопения
• День синдрома хронической усталости (International Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day)
• День экологического образования
• День памяти девяти святых мучеников Кизических
• Всемирный день ориентирования (World Orienteering Day)
• Международный день осведомлённости о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях (International Awareness Day for Chronic Immunological and Neurological Diseases)
• День осведомлённости о фибромиалгии (Fibromyalgia Awareness Day)
• Международный день осведомлённости о миалгическом энцефаломиелите (International Myalgic Encephalomyelitis Awareness Day)
• Всемирный день управления объектами (World Facilities Management Day)
• День республики - ЛНР
• День знания арифметики (National Numeracy Day) - Великобритания
• День ореховой помадки (National Nutty Fudge Day) - США
• День памяти святого апостола Андрея Первозванного - Грузия
• День одометра (National Odometer Day) - США
• День железнодорожника - Сербия
• День секретаря (National Receptionists Day) - США
• День святого Василия Острожского - Черногория
• День Шашмакома - Таджикистан
• День святой Джоанны (St. Joana`s Day) - Португалия
• День финского самосознания (День Снелльмана) - Финляндия
• День лимерика (National Limerick Day) - США
• День благодарности корневым каналам зуба (National Root Canal Appreciation Day) - США
• День армии Республики Сербской - Босния и Герцеговина
• День работников ночной смены (National Night Shift Workers Day) - США
• День «Пожертвуйте дневную зарплату на благотворительность» (Donate a Day`s Wages to Charity Day) - США
• Именины у Артёма, Василия, Феодота, Богдана, Филимона, Ивана
• День девяти целителей (Мемнон - девять напастей вон)

Важные события

996 в Киеве освящён первый на Руси каменный храм — Десятинная церковь.
1570 в Московском царстве указом царя Ивана Грозного основано Донское казачество.
1731 началось судоходство по Ладожскому каналу. Этот канал стал третьей по масштабу стройкой эпохи Петра I после Санкт–Петербурга и Кронштадта.
1795 в России созданы Брацлавская, Волынская и Подольская губернии.
1927 постановление СНК СССР о создании войск внутренней охраны республики (ВОХР).
1949 СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина.
1975 на экраны вышел фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова. В фильме снимались Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин, Иван Лапиков, Николай Губенко.
1976 создана Московская Хельсинкская группа.
1980 на экраны вышел первый советский фильм–катастрофа «Экипаж» с Георгием Жжёновым, Леонидом Филатовым, Анатолием Васильевым и Александрой Яковлевой в главных ролях. Режиссёр Александр Митта.
1991 Михаил Горбачёв и Борис Ельцин договорились о подписании нового Союзного договора.
1997 подписан Договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия
1998 президент России Борис Ельцин впервые выступил в Интернете и в течение 30 минут ответил на 14 вопросов, поступивших из разных стран мира.
1999 станция московского метро «Ленинские горы» переименована в «Воробьёвы горы».
2010 запущен национальный домен верхнего уровня для России .рф, первый в Интернете домен на кириллице.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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