Какой сегодня церковный праздник 12 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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12.05
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Какой сегодня церковный праздник 12 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:515/12/2021Фото: pxhere
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Сегодня принято молиться об избавлении от эпидемий и болезней. Люди читают специальные заговоры от девяти бед.

церковь
Рыба – разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов

Православные праздники 12 мая

Девяти мучеников Кизических
Преподобного Мемнона Чудотворца, игумена Египетского
Святителя Василия Острожского, митрополита

Народные праздники


Девять целителей

По народному календарю этот праздник посвящен памяти девяти святых мучеников Кизических: Руфа, Феогнида, Феостиха, Артемы, Антипатра, Магна, Феодота, Филимона и Фавмасия.

В этот праздник принято молиться об избавлении от эпидемий и болезней. Люди читают специальные заговоры от девяти бед.

Знахари в этот день собирают лекарственные травы и готовят из них настои.

Много майских жуков предвещают засушливые дни.

Запрещено сегодня сеять муку, вытирать пыль, сидеть дома, не выходя на улицу, купаться в водоемах.

Приметы


  • Сильный ветер – к сильному дождю.
  • Сколько в мае дождей, столько лет урожаю. Хорошее начало месяца может обернуться холодом в конце месяца.
  • Восход солнца яркий и ясный – лето будет теплым.
  • Молния перед дождем 12 мая – осадки будут идти долго.
  • Если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то «здоровья прибавится на целый год».

Источник: my-calend

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